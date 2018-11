Death Stranding - Walmart leakt offenbar Release-Termin

Walmart Canada hat möglicherweise den Release-Termin von Death Stranding geleakt. Via Twitter gab es eine offizielle Bestätigung des Supermarkt-Konzerns, nachdem ein potenzieller Kunde in einem themenspezifschen Thread das Datum für die Veröffentlichung hinterfragt hatte.

Ein kurioser Thread tat sich jüngst via Twitter auf, der unter einem Posting von Geoff Keighley startete. Der geistige Kopf, der hinter The Game Awards steckt, hat sich zur nahenden Veranstaltung in der nächsten Woche geäußert. Er spricht sich dahingehend aus, dass es viele Spiele während den Game Awards 2018 zu sehen gibt, doch er möchte an dieser Stelle noch nichts verraten, bis die Show final startet. Da Walmart in der letzten Zeit für seine Leaks bekannt ist, wenn es um Videospiele geht, und die halbe E3 2018 gespoilert hat, wirft er beiläufig einen scherzhaften Kommentar dazu ein. Tatsächlich gibt es eine bemerkenswerte Antwort von Walmart Canada, die nun abermals für Furore im Netz sorgt.

Walmart verrät Release-Termin von Death Stranding

Ein User hat daraufhin im entsprechenden Twitter-Thread eine Frage hinsichtlich eines Produkteintrags gestellt. Er war auf der Produktseite von Death Stranding und hat um eine offizielle Erläuterung gebeten, ob dieser in der vorgefunden Form korrekt sei. Und tatsächlich gab es eine Antwort aufs Tablett von Walmart Canada und der zugehörigen Social-Media-Instanz. Diese bestätigt:

''Hi Yinob. Wie die Information bei diesem Artikel ausgeschrieben ist, handelt es sich hierbei um eine Vorbestellung, die im Juni versandt wird.''

Und so sieht der entsprechende Produkteintrag aus, der sich auf den Gesprächsgegenstand bezieht:

Laut Produkteintrag soll der Versand am 30. Juni 2019 erfolgen. Unklar ist, ob es sich hierbei um einen tatsächlichen Leak handelt und der Titel an diesem Tag erscheint oder ob die Antwort genauso scherzhaft gemeint ist wie die Anspielung von Geoff Keighley. Selbst die Mitarbeiter von Walmart sollten die Hintergründe mittlerweile kennen und die Anspielung von Keighley und den Twitter-Usern verstehen. Zudem wirkt der Release-Termin eher generisch und spiegelt exakt das Ende des 2. Quartals in 2019 wider.

Ob der Termin nun richtig oder falsch ist, werden wir womöglich während der kommenden Game Awards erfahren. Hier soll es nämlich noch mehr von Kojima Productions zu sehen geben. Ein neues Alien-Spiel ist im Gespräch:

