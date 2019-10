Death Stranding - Unsere Review erscheint bereits in zwei Wochen

Das Review-Embargo zu „Death Stranding“ fällt ungewöhnlich früh. Bereits eine Woche vor dem Release des Hideo Kojima-Games dürfen die Tests veröffentlicht werden. Wir sagen euch, wann genau unsere Review erscheint.

Death Stranding, Hideo Kojimas neuestes Werk, erscheint in wenigen Wochen am 08. November 2019. Die Review-Codes zu „Death Stranding“ sind bereits im Umlauf und das Spiel wird zurzeit auf Herz und Nieren geprüft. Wir können euch verraten, wann ihr unseren Test zum neuesten Projekt des Metal Gear Solid-Masterminds lesen könnt.

Wann erscheint unsere Review?

Das Review-Embargo zu „Death Stranding“ fällt am 01. November 2019 um 9:01 Uhr unserer Zeit. Also eine ganze Woche vor Release des Spiels! Zu diesem Zeitpunkt erscheint auch unser Test samt Wertung.

„Death Stranding“ gehört zu den am heißesten erwarteten PS4-Spielen. Dazu tragen die zahlreichen mysteriösen Trailer und letzten Gameplay-Eindrücke (zum Beispiel von der gamescom oder Tokyo Game Show) bei. Ob das Spiel wirklich beeindrucken kann und was alles drinsteckt, klären wir dann in zwei Wochen für euch.

Ebenfalls eine Woche vor Release beginnt die World Strand Tour 2019, bei der das Spiel in diversen Metropolen der Öffentlichkeit gezeigt und der anrückende Release gefeiert wird. Deutsche Fans können in Berlin am Event teilnehmen. Genauere Informationen dazu sollen noch mitgeteilt werden.