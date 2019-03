Death Stranding - Sony und Kojima Productions scheinen sich auf große Marketing-Kampagne vorzubereiten

Die Zeichen deuten darauf hin, dass Sony und Kojima Productions an einer großen Marketing-Kampagne zu dem PS4-exklusiven Death Stranding arbeiten. Möglicherweise bekommen wir also schon in Kürze einen Release-Termin serviert.

Die Hinweise häufen sich, dass sich Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions derzeit auf die Marketing-Kampagne zu dem kommenden PlayStation 4-Exklusivtitel Death Stranding vorbereiten, in dessen Rahmen auch der offizielle Release-Termin bekannt gegeben wird.

Arbeit an einer Marketing-Kampagne

Erst vor kurzem traf sich Studiochef Hideo Kojima mit dem Marketing-Team für PlayStation. Darunter waren der neu ernannte PlayStation-Chef Jim Ryan, der Vizepräsident für Marketing Asad Qizilbash und ein weiteres Mitglied des Marketing-Teams von Sony.

Doch damit noch nicht genug, Kojima traf sich außerdem mit David Bull von PlayStation, der für das globale Marken-Marketing für PlayStation verantwortlich ist und bei der Vermarktung von „Death Stranding“ mitwirkt. Bull war anscheinend zwei Wochen lang bei Kojima Productions, wo er mit Kojima zusammenarbeitete.

With Asad and Craig of Sony’s marketing team. pic.twitter.com/HGcpbd0u2i — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 14. März 2019

What an amazing two weeks working at @KojiPro2015_EN with @akisaitokojipro and the legendary @HIDEO_KOJIMA_EN An inspiring and eye-opening experience. Looking forward to the next two weeks together! #DEATHSTRANDING pic.twitter.com/J0eICj5EjF — David Bull (@dibull) 15. März 2019

All diese Zeichen scheinen darauf hinzudeuten, dass Sony an der Vermarktung von „Death Stranding“ arbeitet. Sollte es wirklich eine solch große Marketing-Kampagne geben, dann wird es höchstwahrscheinlich auch in Kürze einen Release-Termin zu dem Spiel geben. Das würde wiederum bedeuten, dass die Veröffentlichung noch in diesem Jahr stattfinden könnte.

Bislang handelt es sich dabei aber natürlich nur um Spekulationen. Fest steht aber, dass das Marketing für das PS4-Exklusivspiel in Arbeit ist. Sollten die anderen Exklusivtitel von Sony Ghost of Tsushima und The Last of Us 2 nicht in diesem Jahr erscheinen, ist es möglich, dass dieses Jahr für tatsächlich für „Death Stranding“ reserviert ist.

Was meint ihr, werden wir „Death Stranding“ noch in diesem Jahr spielen können?