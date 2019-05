Death Stranding - Soll sich Feature aus Metal Gear Solid 5 borgen

Hideo Kojima hat - trotz dem Zwist mit dem Publisher - sein Baby „Metal Gear Solid 5“ nicht vergessen. Er will die Erfahrung aus dem Spiel sogar in Teilen für sein neues Projekt „Death Stranding“ nutzen. Ein Feature soll in Teilen auch im neuen Spiel unterkommen und feiert damit ein kleines Comeback.

Erinnert ihr euch noch gut an Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain? Gut, dann wird es euch sicherlich leicht fallen, wenn wir von der Forward Operation Base und ihrer Funktion sprechen. Für alle anderen eine kleine Auffrischung: Die FOB war eine kleine Variante der Mother Base, also eurer Basis, die ihr ausbauen und mit Personal verwalten konntet. Zudem war es möglich, FOBs anderer Spieler online zu infiltrieren und dort Personal zu stehlen.

In einem Podcast (via Comicbook) hat Hideo Kojima, der aktuell an Death Stranding arbeitet, darüber gesprochen, dass er dieses Feature in einer abgewandelten Form wieder zurückbringen möchte. Genauer ging er dabei jedoch nicht ins Detail. Wir könnten uns aber vorstellen, dass Protagonist Sam mit der Organisation, für die er arbeitet, kommuniziert und auch dort ein solches Lager managen könnte.

Aktuell sind das aber nur Spekulationen. „Death Stranding“ dürfte sich allerdings in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal in einem ausführlichen Trailer präsentieren, den Hideo Kojima seit einiger Zeit anteasert. Dann erfahren wir vielleicht endlich mehr über die Story und bekommen möglicherweise auch einen Release-Termin für „Death Stranding“ präsentiert.