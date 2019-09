Death Stranding - Selbst Hideo Kojima versteht das Spiel nicht

Hideo Kojima versteht sein neues Spiel „Death Stranding“ selbst nicht, wie er gegenüber der Financial Times einräumt. Das Spiel will in neue Gaming-Gefilde aufbrechen und ein neues Genre schaffen. Das funktioniert nicht ohne Risiken.

Die ersten Trailer zu Death Stranding haben viele Fragen aufgeworfen und selbst bis heute sind sich viele Spieler noch nicht so sicher, was für ein Titel nun auf sie zu kommt. Ihr steht allerdings nicht alleine da. Selbst der Schöpfer des neuen Projekts, Hideo Kojima, versteht es noch nicht so richtig.

Selbst der Schöpfer versteht es nicht

Das offenbarte Kojima gegenüber der Financial Times. In dem entsprechenden Interview spricht er davon, dass er versuche, mit „Death Stranding“ ein neues Genre zu etablieren. Bisher passe „Death Stranding“ laut seiner Aussage nicht richtig in ein bestehendes Genre. Das sei mit großen Risiken verbunden. Sowohl das Gameplay als auch die Prämisse des Verbindens sind neu und es besteht die Gefahr, dass sie nicht funktionieren könnten.

"Death Stranding ... selbst jetzt verstehe ich das Spiel nicht. (...) Die Weltanschauung, das Gameplay, das ist alles neu. Meine Mission ist es, ein Genre zu schaffen, das es derzeit nicht gibt und das alle überrascht. Darin besteht natürlich ein Risiko ..."

Ab dem 08. November 2019 können wir uns ein eigenes Bild von „Death Stranding“ machen, wenn das Spiel endlich für die PS4 erscheint. Bereits nächste Woche soll ausführliches, neues Gameplay auf der Tokyo Game Show gezeigt werden.