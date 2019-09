Death Stranding - Sam schwebt wie Marty McFly auf dem Hoverboard

In „Death Stranding“ ist Protagonist Sam Bridges viel zu Fuß unterwegs. Nach Lust und Laune kann er aber auch auf einer Art Hoverboard durch die Open World sausen. Das zeigt sich im neuesten Gameplay zum Spiel.

Das neue Death Stranding-Gameplay auf der Tokyo Game Show 2019 bot viele neue Impressionen zum kommenden Kojima-Projekt. In dem Spiel ist es unsere Aufgabe verschiedene Botengänge zu erledigen. Die Möglichkeiten der Fortbewegung beschränken sich dabei nicht auf die beiden eigenen Füße.

Death Stranding 50 Minuten Gamesplay: Große Präsentation gibt bislang besten Blick aufs Spiel

Wie Marty McFly auf dem Hoverboard

So rast Sam in dem heute veröffentlichten Video mit einem Motorrad durchs Gelände. Hideo Kojima zeigte aber noch eine weitere Art der Fortbewegung: per Hoverboard!

Nun ja, eher gesagt zweckentfremdet Sam dabei einen schwebenden Gepäckträger, der ihm eigentlich einige Lasten abnehmen soll. Doch der Protagonist des Spiels kann sich auch selbst auf das gleitendende Metallgerüst schwingen und wirklich wie auf einem Hoverboard übers Gras düsen.

Damit lässt es sich doch bequem reisen. Ob Sam sich dabei wie Marty McFly aus „Zurück in die Zukunft“ fühlt?

„Death Stranding“ soll am 08. November 2019 erscheinen.