Death Stranding - Rätsel gelöst: Warum Sam immer ein Baby im Tank mit sich herumträgt

Sam spielt in „Death Stranding“ scheinbar den Ziehvater eines Säuglings. Es steckt jedoch mehr hinter dem Baby, als man zunächst denkt. Wir klären euch auf, warum Sam das Baby die ganze Zeit mit sich herumträgt und warum es so wichtig ist.

Death Stranding birgt viele Mysterien. Ganz nach Hideo Kojimas Art werden wir in seinem neuen Projekt auf zahlreiche Obskuritäten treffen und vieles wird und wohl auch nach dem Spielen noch nicht ersichtlich werden. Schon bei den ersten gezeigten Bildern des kommenden Achtion-Adventures wurde ein Baby gezeigt, dass in einem Tank lebt. Dieses Baby begleitet Protagonist Sam Bridges auf seiner Reise und seinen Botengängen in den United Cities of America. Doch warum trägt er dieses Kind bei sich? Dieses Geheimnis ist nun gelüftet.

Das Baby in der Kapsel

Sam ist jedenfalls wohl nicht der Vater des Säuglings. Die (unbekannte) Mutter sei schon verstorben, heißt es. Dennoch trägt Sam das Baby mit sich in einem Tank herum. Und dieses Baby ist wichtig für Sams überleben. Babys bilden in der Welt von "Death Stranding" nämlich eine Brücke zur Totenwelt. Das wird im Treffen mit Mama (Margaret Qualley) schon bewusst, die mit einem unsichtbaren Baby gezeigt wird. Es wurde auf der anderen Seite geboren und ist so mit beiden Welten verbunden.

Das Baby, das Sam mit sich herumträgt ist ebenfalls mit der anderen Seite, der Totenwelt, verbunden, da die Mutter bei seiner Geburt starb. Zumindest solange, wie es sich noch sicher im Mutterleib wiegt. Das ist der Grund, warum es stets in diesem speziellen Tank ist. Dadurch, dass Sam sich mit diesem Tank verbindet, kann er sich die Fähigkeit des Babys zunutze machen und ebenfalls eine Brücke zur Totenwelt herstellen. Dadurch kann er Feinde wie die BTs orten.

Im Trailer mit Guillermo del Toros Charakter Deadman wird deutlich, dass die Kapsel des Babys immer geupdatet werden muss, damit ihm nicht auffällt, dass es eigentlich kein richtiger Mutterleib ist. Ihr müsst euch also immer gut um den Kleinen kümmern, um euer Überleben zu sichern. Das wirkt sich auch aufs Gameplay aus. Stürzt Sam fängt das Baby zu Schreien an. Durch die Bewegungssteuerung des Controllers müsst ihr es also wiegen und beruhigen.