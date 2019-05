Death Stranding - PS4 scheinbar nur zeitexklusiv, PC-Version soll später folgen

Und kürzlich hielt er einen Livestream via Twitch ab, wo er über die zeitliche Exklusivität von „Death Stranding“ sprach. Hier meint er, dass das PS4-Cover kein „Only on PS“-Label aufzeige, was wiederum daran liegt, dass der Titel zu einem späteren Zeitpunkt für den PC erscheine.

Wenn ihr an Death Stranding interessiert seid und keine PlayStation 4 besitzt, dann könnte es womöglich einen Lichtblitz geben, der eines Tages euer Spielzimmer erhellt. So wie es derzeit den Anschein macht, wird der Titel nicht dauerhaft exklusiv für die Sony-Konsole sein. Es handelt sich wohl nur um eine zeitbegrenzte Exklusivität, die Kojima Productions mit Sony ausgehandelt hat.

The Last of Us 2 - Gerücht: Neues Video mit Release-Termin wird im Rahmen einer neuen State of Play gezeigt