Death Stranding - Norman Reedus verrät: PS4-Game wird positiv, deprimierend und furchteinflößend

Death Stranding: Ein Spiel, das mit jedem weiteren Trailer und zusätzlichen Informationen nur noch weitere Verwirrung schafft. Dazu können wir auch die Aussage von Norman Reedus zählen, der das Game mit völligen Gegensätzen beschreibt.

Norman Reedus, der Schauspieler, den die meisten von euch wahrscheinlich als Daryl aus The Walking Dead kennen, spielt die Hauptrolle im Erstlingswerk von Kojima Productions. In einem Interview beschreibt er das Spiel als eine Mischung aus positiven, depressiven und gruseligen Elementen.

Death Stranding Hideo Kojima lässt auf Release in 2019 hoffen!

So ein Spiel gab es wohl noch nie

Obwohl die Ankündigung zum Game schon eine Weile her ist und Hideo Kojima bereits mehrere Trailer und Bilder dazu geteilt hat, weiß irgendwie noch keiner so recht, was für eine Art Spiel das überhaupt ist. Viel verraten wollen die Beteiligten immer noch nicht. Reedus berichtet allerdings von einem Gespräch noch während der Planungsphase und bezeichnet Kojima als ein Genie.

Reedus: "Oh, also werden sie mich spielen?" Kojima: "Nein, sie sind du. Wir werden sie als du weinen lassen." Reedus: "Wovon sprichst du? Es ist ein Videospiel."

Zum Konzept heißt es, dass wir dabei weit in die Zukunft blicken werden. Anstatt sich gegenseitig zu erschießen, bringt es die Menschen näher zusammen. Sehr positiv soll es laut des Protagonisten sein, aber auch angsteinflößend und depressiv. So etwas habe er einfach noch nie gesehen.