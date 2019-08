Death Stranding - Neue Charakter-Trailer zeigen Mama, Deadman und unsichtbare Babies

Hideo Kojima bietet uns frische Einblicke zu „Death Stranding“. Zwei Trailer bringen die Charaktere Deadman und Mama näher und beleuchten so einiges über das Baby.

Während der Eröffnungsshow zur gamescom 2019 nutzte Hideo Kojima die Gelegenheit sein neuestes Spiel Death Stranding ausführlich vorzustellen. Neben neuen Gameplay-Eindrücken bekamen wir auch zwei neue Trailer zu sehen, die gewisse Charaktere des Spiels in den Fokus rücken.

Weitere Charaktere vorgestellt

In den Videos werden Deadman (Guillermo del Toro) und Mama (Margaret Qualley) vorgestellt. In der Szene mit Mama, einer Art Mechanikerin trifft Protagonist Sam Bridges auf ein kleines Kind, das unsichtbar zu sein scheint. Es stellt sich heraus, dass das Baby eine Verbindung zur Totenwelt besitzt und daher in verschleierter Gestalt existieren kann. Auch das Baby in Sams Kapsel besitzt eine solche Gabe und diese ist ihm während seinen Botengängen von großem Nutzen.

Ebenfalls im Charakter-Trailer mit Deadman steht das Baby im Mittelpunkt, diesmal das, was Sam bei sich trägt. Es wird gezeigt, dass das Baby (es wird auch „BB“ genannt) nur solange eine Verbindung zur Totenwelt besitzt, wie es sich sicher im Muttlerleib wiegt. Seine Mutter ist jedoch bei seiner Geburt gestorben und daher hilft die Kapsel als Ersatz. Jedoch muss sie regelmäßig geupdatet werden, was im Trailer auch veranschaulicht wird.