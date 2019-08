Death Stranding - Neue Bilder zeigen Schneeumgebung und variantenreiche Open-World

Im Rahmen der heutigen Opening Night Live der gamescom 2019 wird Hideo Kojima mehr zu Death Stranding präsentieren, doch schon jetzt bekommen wir einige weitere Eindrücke servicert. So postete das Metal Gear-Mastermind in den vergangenen Tagen auf Twitter einige Bilder seines neuen Projektes.

Death Stranding Gameplay trotz nahendem Release noch nicht final, Fans sprechen sich für Verschiebung aus

Diese Bilder zeigen Protagonist Sam Bridges, gespielt von Norman Reedus, in verschiedenen Teilen der begehbaren Open-World. Unter anderem bekommen wir darin einen Blick auf verschneite Landschaften und Sam unter einem wolkenverhangenen Himmel zu sehen.

Auf den Bildern wird Sam Bridges in unterschiedlichen Posen dargestellt:

It's mid of summer but here is very cold.👍🌈🦀🐋🐟🐬☔️💀👶✋ pic.twitter.com/6QyAFV83bQ