Death Stranding - Mehrere Schwierigkeitsgrade bestätigt

Death Stranding gehört zweifelsohne zu den spannendsten Titeln des restlichen Jahres. Auch wenn wir noch immer nicht allzu viel über das Gameplay des Spiels wissen, hat Hideo Kojima jetzt zumindest verschiedene Schwierigkeitsgrade bestätigt.

Auf Twitter bestätigte Kojima die verschiedenen Schwierigkeitsgrade für „Death Stranding“, die sich an unterschiedliche Spieler richten sollen. Kojima will so sicherstellen, eine auf euch zugeschnittene Herausforderung bieten zu können.

Neben den klassischen Varianten wie Einfach, Mittel und Schwer wird es zudem einen „Sehr Einfach“-Modus geben, der sich an ganz unerfahrene Spieler richtet und die Story stärker in den Mittelpunkt rückt.

Die höheren beiden Varianten richten sich an Fans von Actionspielen, teilt Kojimas persönliche Assistentin mit, während die einfachste Variante vor allem Film- und RPG-Fans ansprechen soll.

Normally there’s only Easy Mode, but we added Very Easy Mode for movie fans since we have real actors like Norman, Mads, Lea starred in. Even Yano-san who never completed the 1st stage of PAC-MAN, was able to complete the game on Very Easy Mode 👍🌈🦀😅 https://t.co/fMZmuZltZw