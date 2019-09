Death Stranding - Kojima meint: Einsamkeit wird euer ständiger Begleiter sein

Auf der Toyko Game Show 2019 ließ Hideo Kojima viel Licht auf sein neuestes Projekt Death Stranding fallen. So wurden uns in mehreren Gameplay-Videos eine ganze Mission samt Bosskampf sowie das Leben im Safe House gezeigt.

Nach diesen Präsentationen äußerte sich Hideo Kojima zum Grundgefühl des Spiels. So sollt ihr euch beim Spielen einsam fühlen. Dazu tragen die unerbittliche Natur und die unheimlichen BTs bei.

DS is the game you feel very lonely during playing it.The nature surrounds you is so beautiful but also relentlessly tough,the mules force to keep fearful tension,and the BTs are so dark & scary,gives you stressed.That’s why this Private Room is necessary

