Death Stranding - Kojima gibt Hinweis auf Größe der Spielwelt

Death Stranding soll ein neuartiges Actionspiel werden, das in einer Open World angesiedelt ist. So viel wissen wir zumindest bereits über das Spiel. Doch wie groß fällt die Welt aus, die wir aus den Augen des virtuellen Norman Reedus erkunden dürfen?

Nun, wie groß die Spielwelt im PlayStation 4-Exklusivtitel „Death Stranding“ letztlich ausfallen wird, wissen vermutlich nur Kojima und sein Team. Immerhin liefert der kreative Kopf hinter dem Spiel jetzt einen interessanten Hinweis, der die Größe erahnen lässt.

In dem epischen, knapp neunminütigen Trailer zu „Death Stranding“ sehen wir Protagonisten Sam relativ zu Beginn durch ein verschneites Schneegebiet stapfen. Im Verlauf des Videos ist zu sehen, wie die Hauptfigur ein Seil aufspannt, während im Hintergrund ein riesiger, verschneiter Berg zu sehen ist.

Dieser Berg ist laut Kojima das Schneegebiet vom Beginn des Trailers und nicht einfach nur ein optisches Detail, sondern kann von euch frei erklommen werden.

In the new DEATH STRANDING trailer, there's a scene Sam sets up the rope. The snow mountain is not the set, the path exists and you can actually go climb up the mountain. The snow mountain appears in the beginning of the trailer is exactly what it is.#DEATHSTRANDING #デススト pic.twitter.com/IhODkpG66R