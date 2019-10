Death Stranding - Kein PS4-Exklusivtitel mehr: Kojima Productions kündigt eine PC-Version an!

Death Stranding ist seit dem ersten Teaser in aller Munde und wurde bisher allein als PS4-Exklusivtitel gelistet. Spekulationen und verschiedenste Gedanken über das Spiel und dessen Geschichte sind seit Jahren im Umlauf. Bisher mussten sich vor allem Konsolen-Spieler über die komplexe Story Gedanken machen, doch nun werden auch die PC-Spieler die Chance bekommen, das laut Kojima sehr merkwürdige Spiel, für sich selbst zu entdecken.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X