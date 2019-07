Death Stranding - Keanu Reeves war ursprünglich für eine Hauptrolle im Gespräch

Vieles um Death Stranding ist noch ein Geheimnis und das, was wir wissen, bringt nicht sonderlich viel Aufschluss über das Spiel, das uns in diesem Herbst erwartet. Dennoch hätte einiges durchaus anders aussehen können, wie Mastermind Hideo Kojima auf einem Panel der San Diego Comic-Con verriet.

Kojima sprach während dem Panel mit Hollywood-Regisseur Nicolas Winding Refn, der in „Death Stranding“ selbst die Rolle des Heartman übernimmt, über die Wahl einer Hauptrolle. So schlug Refn Keanu Reeves vor, der einen prägenden Part in „Death Stranding“ übernehmen sollte.

Kojima hatte jedoch seine eigenen Pläne und gab lieber dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen die Rolle. In „Death Stranding“ werden wir Mikkelsen als Cliff sehen.

Neben Mads Mikkelsen wurden für „Death Stranding“ viele große Namen gewonnen. So sind Norman Reedus, Troy Baker, Guillermo del Toro, Léa Seydoux, Lindsay Wagner, Nicolas Winding Refn und weitere Filmgrößen Teil des Spiels.

Offenbar scheinen Kojima und Mikkelsen auch privat gut befreundet zu sein. So postete der Spieleentwickler des Öfteren Bilder in den sozialen Netzwerken, die Mikkelsen zeigen.

Find someone who tweets about you the way Hideo Kojima tweets about Madds Mikkelsen. pic.twitter.com/7JBS2t44NJ