Death Stranding - Keanu Reeves besucht Kojima Productions: Erhält er eine Rolle im Spiel?

Ein Bild, das viele wohl aktuell kaum für möglich gehalten hätten. Doch die Liste der bislang bestätigten Schauspieler für „Death Stranding“ scheint wohl noch nicht ganz vollständig gewesen zu sein. Ein Ausnahmetalent aus Hollywood hat Hideo Kojima nun ebenfalls in seinem Studio besucht.

Der jüngste Tweet von Hideo Kojima geht wie ein Lauffeuer durch die Videospielindustrie. Mit über 200.000 Likes und über 40.000 Retweets, Tendenz steigend, hat Kojima mal wieder mit seinem Twitter-Account auf sich und sein Indie-Label Kojima Productions aufmerksam gemacht.

Zu Besuch bei Kojima Productions

Doch um solch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit zu generieren, hatte er wie so oft Hilfe von überaus bekannter Seite. Neben Mads Mikkelsen, Norman Reedus und weiteren Hollywood-Größen durfte er nun eine zusätzliche Persönlichkeit aus Film und Fernsehen bei sich in Japan vor Ort begrüßen. Aber seht am besten selbst:

Tatsächlich hat sich Keanu Reeves dazu verleiten lassen, dem japanischen Entwicklerstudio einen Besuch abzustatten. Dabei stellt der Grund für seinen Besuch ein enormes Rätsel dar, denn dieser ist bislang nicht kommuniziert worden. Es liegt nahe, dass er womöglich eine kleine Gastrolle im Spiel erhalten wird. Der Produktionsstatus des Spiels ist immerhin schon weit fortgeschritten. Das Spiel steht faktisch kurz vor dem Release, es erscheint am 8. November 2019.

Keanu Reeves selbst hat jüngst in der Gaming-Szene für ordentlich Wirbel gesorgt. So war sein Breathtaking-Auftritt auf der diesjährigen E3 für viele doch ein absolutes Highlight, der seines Zeichens eine nicht minder wichtige Rolle in Cyberpunk 2077 einnehmen wird.

Nun stellt sich die Frage, wird Keanu Reeves eine Gastrolle in Death Stranding einnehmen oder warum hat er Kojima Productions besucht? Wird er sich neben Mikkelsen, Reedus und Co. als weitere Überraschung im Spiel entpuppen? Den Fans dürfte das gefallen.

Keanu in Death Stranding confirmed pic.twitter.com/hZo4NRetAr — Damien | Kiwi 🥝 (@iMonsieurKiwi) September 7, 2019

Für viele User im Netz ist dieser Gedanke nämlich bereits beschlossene Sache, doch offiziell ist hier noch lange nichts.

Was meint ihr, wird der sympathische Schauspieler, der jüngst abermals mit „John Wick“ sein schauspielerisches Ausnahmetalent bewies, in Death Stranding auftreten? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren weiter unten.

Death Stranding Der Knoten ist geplatzt: Das ist die Handlung des Spiels