Death Stranding - Ihr sammelt Likes, aber bringt das auch einen spielerischen Nutzen?

In „Death Stranding“ könnt ihr zum Like-Jäger werden. Aber bringt das Sammeln von Likes auch einen spielerischen Nutzen?

Death Stranding legt einen großen Fokus auf soziale Aspekte. So seid ihr immer mit anderen Spielern vernetzt und helft euch durch abgelegte Objekte oder gebaute Kosntruktionen. Dafür kassiert und vergebt ihr Likes. Doch was bringt die Daumen hoch-Geste überhaupt?

Wann erhalte ich Likes?

Im Grunde während des ganzen Spiels. Führt ihr Aufträge aus, erhaltet ihr vom Empfänger der Fracht Likes – je nachdem wie gut ihr die Lieferung ausgeführt habt. Durch den Bau von Objekten winken ebenfalls Likes. Und zwar immer, wenn jemand anderes eure Konstruktion nutzt oder von sich aus Likes vergibt. Selbst euer BB kann euch mit der Daumen hoch-Geste belohnen, wenn ihr es beschützt oder nett zu dem Kleinen seid.

Was bringen mir die Likes?

Einen spielerischen Nutzen haben die Likes eigentlich nicht. Ihr könnt euch davon im Spiel nichts kaufen oder freischalten. Sie dienen mehr als Glückswährung für euch selbst.

Likes sollten für Trophäenjäger interessant sein

Durch Likes könnt ihr allerdings so einige Trophäen abstauben. Gleich mehrere der virtuellen Pokale winken durch das fleißige Sammeln von Likes. So erhaltet ihr beispielsweise Trophäen, wenn ihr insgesamt 50.000 Likes sammelt und einen Like von BB erhaltet.

Gibt es eine Rangliste?

Im Menü des Spiels könnt ihr euch unter „Brücken-Links“ eine Liste anzeigen lassen, die alle Spieler aufzeigt, mit denen ihr über den indirekten Multiplayer interagiert habt. Die Liste zeigt euch auch die jeweils erhaltenen Likes an. Eine generelle Rangliste gibt es aber nicht. Selbst wenn ihr euch mit anderen Spielern in der Like-Anzahl messen wollt, geht dass nur mit denjenigen, die ihr in eurer eigenen Liste habt. Aber wie gesagt, einen spielerischen Nutzen bringt es ohnehin nicht.