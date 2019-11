Death Stranding - Horizon Zero Dawn wird mit Easter-Egg geehrt

Aufmerksame Spieler können in „Death Stranding“ einen Gegner aus einem anderen, beliebten PlayStation-Exclusive antreffen.

Für die Entwicklung von Death Stranding hat Hideo Kojima viel Hilfe von dem Horizon Zero Dawn-Entwickler Guerrilla Games erhalten. Nicht nur unterstützten 70 der dortigen Mitarbeiter tatkräftig die Programmierung, Kojima durfte sogar die hauseigene Decima Engine nutzen, mit der unter anderem auch „Horizon Zero Dawn“ kreiert wurde.

Death Stranding Guide: Hier könnt ihr Higgs' Zuhause als Easter-Egg finden

Ohne Guerrilla Games gäbe es „Death Stranding“ in seiner jetzigen Form also nicht und dafür bedankt sich Hideo Kojima auf seine spezielle Weise. „Horizon Zero Dawn“ wird in „Death Stranding“ mit einem Easter-Egg geehrt.

In der Open-World, die ihr mit Sam Bridges durchstreift, werdet ihr ab und zu das Hologramm eines Tallnecks erblicken. Das sind die großen, friedlichen Maschinenbestien, die ihr in „Horizon Zero Dawn“ für Kartendaten erklimmen müsst.

© Sony Interactive Entertainment/Kojima Productions

Das Hologramm bewegt sich nicht vorwärts, sondern läuft quasi auf der Stelle und erscheint in einem grünlichen Farbton. Interagieren könnt ihr mit dieser Erscheinung nicht.

Das Easter-Egg lässt sich stets bei der gebauten Konstruktion eines anderen Spielers erblicken. Konstruktionen lassen sich aufwerten, wodurch einige kosmetische Boni freigeschaltet werden. Eines dieser Boni kann das Freischalten des Tallneck-Easter-Egg sein.

Wann und wo genau das Easter-Egg jedoch erscheint, lässt sich nicht vorhersehen. Wir haben das Hologramm schon an mehreren Standorten gesehen, unter anderem bei Lake Knot City. Ihr werdet es also höchstwahrscheinlich an anderen Orten ebenso antreffen können.