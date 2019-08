Death Stranding - Hideo Kojimas neuestes Projekt im Stil eines seiner bedeutendsten Klassiker

Hideo Kojimas „Death Stranding“ erscheint in baldiger Zukunft. Der Künstler und Regisseur Amos Sorri hat das kommende Action-Adventure nun jedoch in die Vergangenheit befördert und zeigt es im Stil des Kultklassikers „Policenauts“.

Hideo Kojimas Videospiel-Werke sind meist nicht nur besonders cool anzuschauen, sondern mausern sich über die Jahre hinweg oftmals zu Klassikern. In seiner Karriere hat er dabei weitaus mehr als nur die „Metal Gear“-Reihe geschaffen.

Im Jahr 1994, nachdem die ersten beiden „Metal Gear“-Spiele bereits erschienen waren und rund 4 Jahre vor seinem Durchbruch mit Solid Snake auf der PlayStation 1, erschien „Policenauts“. Das interaktive Visual-Novel-Abenteuer wurde seinerzeit für seine visuelle Darstellung und die Animationen gelobt und viele Filme der Genres Science Fiction, Action und Comedy zogen Einflüsse aus dem Spiel. Mittlerweile gilt „Policenauts“ als Kultklassiker.

Death Stranding Gameplay trotz nahendem Release noch nicht final, Fans sprechen sich für Verschiebung aus

Alt und neu verschmolzen

Zurzeit arbeitet Kojima an seinem neuesten Projekt Death Stranding, das am 08. November 2019 erscheinen soll. Die Fans haben den Klassiker „Policenauts“ aber nicht vergessen und lassen es nun erneut durch „Death Stranding“ aufleben.

So erstellte Amos Sorri (Regisseur der Webserie Silent Hill – The Promise, in der er selbst mitspielt) ein Crossover-Artwork, das die Charaktere Sam Bridges und Die-Hardman aus „Death Stranding“ im visuellen Stil von Policenauts zeigt. Das Artwork teilte er über Twitter, sodass wir ebenfalls in den Genuss dieser kleinen Zeitreise kommen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass „Death Stranding“ von Fans in die Neunziger verfrachtet wurde. So bekamen wir bereits ein Demake in PlayStation 1-Grafik des kommenden Action-Adventures zu sehen.