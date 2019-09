Death Stranding - Hideo Kojima verrät, was sein persönliches Lieblingsspiel der letzten 5 Jahre ist

Was spielen eigentlich Videospielentwickler? Hideo Kojima, der in wenigen Wochen sein heißerwartetes Spiel „Death Stranding“ auf den Markt bringen wird, hat sein persönliches Lieblingsspiel offenbart.

Ja, wir können es alle kaum noch erwarten, bis wir Death Stranding endlich spielen dürfen. Bei der ganzen Vorfreude kommen interessante Fragen auf, zum Beispiel, was der Spieleentwickler Hideo Kojima eigentlich selbst so in seiner Freizeit spielt? In einem Interview hat die Entwicklerlegende nun offenbart, welches Game sein Lieblingsspiel der letzten fünf Jahre ist ...

Hideo Kojimas Lieblingsspiel

Hideo Kojima hat sich spätestens seit seiner Metal Gear Solid-Reihe einen Namen in der Welt der Videospiele gemacht. Momentan warten viele Gamer auf das heißerwartete Spiel „Death Stranding“, welches am 8. November 2019 weltweit erscheint. Doch welche Spiele verhelfen Kojima eigentlich zu seinen außergewöhnlichen Ideen?

Wie die Kollegen von ComicBook.com berichten, ist Hideos Lieblingsspiel der letzten fünf Jahre Inside. Wer es nicht kennt: „Inside“ ist ein 2D-Puzzle-Plattformer aus dem Jahre 2016 vom Entwicklers Playdead, der sich schon mit dem Vorgänger-Spiel „Limbo“ viele Fans machen konnte. „Inside“ handelt von einem mysteriösen Jungen, der sich durch eine gefährlichen Welt schlagen muss.

Weitere Lieblingsspiele von ihm seien zudem „Super Mario Bros.“, „Portopia Renzoku“ und „Satsujin Jiken“.

„Inside“ ist mit seinen 93 Prozent eines am höchsten bewerteten Spiele dieser Generation auf der Seite Metacritic. Hideo ging nicht näher darauf ein, was er an dem Spiel so mag. Aber die außergewöhnlichen und oft bizarren Spielelemente von „Inside“ erinnern jedenfalls an die ersten Gameplay-Ausschnitte von „Death Stranding“.

Was sind eure Lieblingsspiele der letzten fünf Jahre? Teilt sie uns in den Kommentaren gerne mit.