Death Stranding - Hideo Kojima besucht Cyberpunk 2077-Studio: Erwartet uns eine Kollaboration?

Hideo Kojima stattet dem „Cyberpunk 2077“-Studio CD Projekt RED einen Besuch ab. Geschieht dies aus bloßer Freundschaft oder stecken doch geheime Pläne dahinter? Vielleicht erleben wir bald eine Kollaboration mit den „Cyberpunk 2077“-Entwicklern und dem „Death Stranding“-Mastermind.

Zurzeit befindet sich Hideo Kojima auf zahlreichen Trips, um das kommende Death Stranding bewerben. Die Arbeiten an dem wohl heißesten Action-Adventures des Jahres sind abgeschlossen und das Erscheinungsdatum rückt mit großen Schritten näher. Nur noch ein Monat trennt uns vom Spiel.

Hideo Kojima in Polen bei Sony und CD Projekt RED

Unter anderem war Hideo Kojima auf der diesjährigen gamescom und Tokyo Game Show unterwegs, um Werbung für das Spiel zu machen. Dabei bekamen wir obendrein exklusive Gameplay-Inhalte zu Gesicht.

Zuletzt verschlug es den Spielentwickler ins östliche Europa und er machte in Polen bei Sonys örtlicher Niederlassung sowie dem Cyberpunk 2077-Studio CD Projekt RED Halt. Dies ist nicht das erste Mal, dass Kojima derartige Verbindungen zu dem „Cyberpunk 2077“-Team pflegt. Bereits auf der Tokyo Game Show hatte Kojima den Entwicklern am „Cyberpunk 2077“-Stand einen Besuch abgestattet. Besteht da vielleicht mehr als bloße Freundschaft?

Legendary @Kojima_Hideo visited us yesterday and @PaweSasko had opportunity to show him some of our #Cyberpunk2077 quest structures. :) pic.twitter.com/3ZA3cVQih0 — Mateusz Tomaszkiewicz 🏳️‍🌈 (@MTomaszkiewicz) 8. Oktober 2019

Erwartet uns eine Kollaboration mit den Cyberpunk 2077-Entwicklern?

Die Besuche könnten mitunter dem Zweck dienen, eine Kollaboration auf die Beine zu stellen. „Death Stranding“ wird einige Cameos beinhalten. Unter Umständen werden die „Cyberpunk 2077“-Entwickler ein Teil des Spiels sein. Oder aber Hideo Kojima wird in „Cyberpunk 2077“ mit einem Charaktermodell verewigt, wie er es bei sich selbst schon in Metal Gear Solid V: The Phanton Pain tat.

Andererseits könnte eine Kollaboration für Kojimas nächsten Titel geplant werden. Immerhin brütet er bereits zahlreiche Ideen für die Zukunft seines Entwicklerstudios Kojima Productions aus. Ob er sich dafür Unterstützung bei CD Projekt RED holen will?

Viele Möglichkeiten sind denkbar. Fest steht aber, dass wir uns ab dem 08. November 2019 auf die Mission begeben dürfen, mit Sam Porter Bridges ein zerrüttetes Land und seine Zivilisation wieder in Ordnung zu bringen.

Visited CD PROJEKT RED, took pic with ADAM and everyone. pic.twitter.com/6pOvflTtTe — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 7. Oktober 2019