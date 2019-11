Death Stranding - Guide: Wie weit bin ich in der Story? Kapitelübersicht und Spielzeit

Ihr zockt gerade „Death Stranding“ und fragt euch, wie weit ihr in der Story seid? Wir geben euch die komplette Kapitelübersicht und verraten außerdem, wie viele Stunden die Haupthandlung des Spiels etwa umfasst.

Mit Death Stranding erwartet euch nicht nur ein aufwendig gestaltetes Open-World-Spiel, sondern auch eine komplexe Geschichte rund um die zerfallene Gesellschaft der UCA, den geisterhaften GDs und den Boten Sam Porter Bridges, der die Zukunft des Landes sichern soll. Die Handlung des Spiels ist in Episoden unterteilt, sodass wir euch eine Auflistung geben können, wie sie strukturiert ist. Falls ihr also wissen wollt, wo ihr euch gerade in der Hauptstory befindet und wie viel euch noch bevorsteht, dann werft einen Blick auf die Liste. Natürlich gilt eine Spoiler-Warnung.

Death Stranding Day-One-Patch wird die Performance verbessern

Kapitelübersicht

„Death Stranding“ besitzt insgesamt 15 Kapitel plus den Prolog. Größtenteils sind sie nach der Person betitelt, die im jeweiligen Kapitel im Fokus steht. Hier habt ihr eine gesamte Auflistung der Kapitel im Spiel. Insofern könnt ihr einen Blick darauf werfen, falls ihr wissen wollt, wie viel euch in etwa noch in der Story bevorsteht.

Episode 0 - PROLOG

Episode 1 - BRIDGES

Episode 2 - AMELIE

Episode 3 - FRAGILE

Episode 4 - UNGER

Episode 5 - MAMA

Episode 6 - DEADMAN

Episode 7 - CLIFFORD

Episode 8 - HEARTMAN

Episode 9 - HIGGS

Episode 10 - DIE-HARDMAN

Episode 11 - CLIFFORD UNGER

Episode 12 - BRIDGES

Episode 13 - SAM STRAND

Episode 14 - LOU

Episode 15 - TOMORROW IS IN YOUR HANDS

Spielzeit der Hauptstory

Hideo Kojima setzt einen großen Fokus auf die Handlung des Spiels. So erwartet euch nicht nur eine ausführliche und komplexe Geschichte rund um Sam, sondern auch zahlreiche Cutscenes, die sich mit dem Open-World-Gameplay abwechseln. Alles in allem solltet ihr auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“ etwa 50 Stunden brauchen, bis ihr den Abspann seht. Das hängt natürlich davon ab, ob ihr noch Nebenmissionen ausführt, die Gegend nach Ressourcen abgrast oder nur die Story vorantreiben wollt. Solltet ihr euch aber nicht zur sehr beeilen wollen, kommt die Zeit hin. Beachtet, dass ihr das Spiel bei einem anderen Schwierigkeitsgrad dementsprechend schneller oder langsamer durchspielt.

Nach dem Abspann ist das Spiel nicht vorbei. Euch steht weiterhin die komplette Open-World zum Erkunden offen und ihr könnt die Missionen annehmen, die ihr während der Hauptstory nicht ausgeführt habt. Im Grunde könnt ihr also noch weitaus mehr Zeit in das Spiel investieren.