Death Stranding - Guide: Was mache ich, wenn ich einen Menschen getötet habe?

Einen Menschen in „Death Stranding“ zu töten, kann schlimme Folgen haben. Wir klären auf, was passieren kann und was ihr mit einer Leiche machen müsst.

In den allermeisten Action-Adventures tötet ihr Feinde. Und wenn ihr einen Gegner umgebracht habt, dann lasst ihr ihn meist auch am Boden liegen und schreitet in eurem Abenteuer voran. Dies dürft ihr in Death Stranding aber auf keinen Fall tun! Warum es schlimme Folgen haben kann, wenn ihr in Hideo Kojimas neuestem Spiel einen Feind tötet und was ihr tun müsst, falls es doch mal passiert, verraten wir euch in diesem Guide.

Death Stranding Guide: Tipps für den Kampf gegen MULEs

Menschen dürfen nicht getötet werden

Die MULES und Terroristen sind erbarmungslos und haben es auf euch oder eure Fracht abgesehen. Insofern kommt ihr um Kämpfe gegen diese menschlichen Gegner oftmals nicht herum. Dabei solltet ihr aufpassen, dass ihr sie nicht umbringt, sondern sie höchstens nur außer Gefecht setzt oder betäubt. Das schafft ihr gut mit Gummigeschossen, der Bola-Gun oder Schlägen und Tritten. Selbst wenn ihr einen Gegner im tieferen Wasser ohnmächtig schlagt, ertrinken sie nicht, da ein mit Luft gefülltes Nackenkissen sie vor dem Ertrinken bewahrt.

© Kojima Productions

Was passiert, wenn ich trotzdem jemanden getötet habe?

Sollte trotzdem mal der Fall eintreten, dass ihr einen Gegner wirklich umbringt (wenn ihr zum Beispiel tödliche Geschosse benutzt habt), dann dürft ihr ihn auf keinen Fall einfach liegen lassen. In der Welt von „Death Stranding“ nekrotisieren Leichen 48 Stunden nach dem Herzstillstand. Dann werden sie zu einem GD und hinterlassen einen riesigen Krater in der Landschaft.

© Kojima Productions

Was mache ich mit der Leiche?

Die Leiche muss verbrannt werden. Packt sie also schleunigst auf euren Rücken oder Truck und bringt sie zu einem Verbrennungsofen. Nur so kann verhindert werden, dass Leichen nekrotisieren.