Death Stranding - Glossar: Die wichtigsten Begriffe aus dem Spiel kompakt erklärt

Von „Amelie“ bis „Voidout“ – unser kompaktes Glossar zu den wichtigsten Begriffen aus „Death Stranding“!

„Death Stranding“ wirft mit so einigen verwirrenden Begriffen um sich. Doch was bedeuten diese eigentlich genau? Was ist ein Voidout und was verbirgt sich hinter der Organisation Bridges? In unserem Glossar führen wir alle wichtigen Begriffe rund um Death Stranding auf und erläutern diese kurz. In diesem Artikel findet ihr also ein kompaktes Lexikon über alles Wichtige rund um Kojimas neuestes Projekt.

Death Stranding Der Knoten ist geplatzt: Das ist die Handlung des Spiels

Das Death Stranding-Glossar

Das Glossar wird zukünftig regelmäßig um weitere Begriffe aktualisiert, damit es aktuell bleibt.

Amelie: Gespielt von Lindsay Wagner. Soll das Erbe ihrer Mutter Bridget als zukünftige Präsidentin der UCA antreten. Wird von den Homo Demens als Geisel gehalten, seitdem sie versuchte, die Städte des Landes wieder miteinander zu vernetzen. Ihr Körper scheint nicht zu altern.

Gespielt von Lindsay Wagner. Soll das Erbe ihrer Mutter Bridget als zukünftige Präsidentin der UCA antreten. Wird von den Homo Demens als Geisel gehalten, seitdem sie versuchte, die Städte des Landes wieder miteinander zu vernetzen. Ihr Körper scheint nicht zu altern. Bridge Baby: Kurz BB, Kind einer Totmutter. Sam trägt eines auf seiner Reise in einer Kapsel bei sich. Die BBs besitzen eine Verbindung zur Totenwelt. Sam kann dadurch die gefährlichen BTs orten. Leben nur etwa ein Jahr.

Kurz BB, Kind einer Totmutter. Sam trägt eines auf seiner Reise in einer Kapsel bei sich. Die BBs besitzen eine Verbindung zur Totenwelt. Sam kann dadurch die gefährlichen BTs orten. Leben nur etwa ein Jahr. Bridges: Ein Kurierunternehmen geleitet von Die-Hardman, das mit den UCA zusammenarbeitet. Sam soll für das Unternehmen die USA bereisen und Botengänge ausführen sowie Siedlungen vernetzen.

Ein Kurierunternehmen geleitet von Die-Hardman, das mit den UCA zusammenarbeitet. Sam soll für das Unternehmen die USA bereisen und Botengänge ausführen sowie Siedlungen vernetzen. Bridget: Gespielt von Linday Wagner. Mutter von Amelie und frühere Präsidentin der UCA. Es war ihre Vision, die verteilten Siedlungen miteinander im chiralen Netzwerk zu vernetzen. Verstorben.

Gespielt von Linday Wagner. Mutter von Amelie und frühere Präsidentin der UCA. Es war ihre Vision, die verteilten Siedlungen miteinander im chiralen Netzwerk zu vernetzen. Verstorben. BT: Abkürzung für Beached Things. Geheimnisvolle, übernatürliche Wesen aus der Totenwelt. Sind für das Death Stranding verantwortlich und zerstörten große Teile der Menschheit, indem sie Menschen in die Totenwelt ziehen und Explosionen verursachen.

Abkürzung für Beached Things. Geheimnisvolle, übernatürliche Wesen aus der Totenwelt. Sind für das Death Stranding verantwortlich und zerstörten große Teile der Menschheit, indem sie Menschen in die Totenwelt ziehen und Explosionen verursachen. Capital Knot City: Hauptstadt der UCA. An der Ostküste gelegen.

Hauptstadt der UCA. An der Ostküste gelegen. Chirales Netzwerk: Netzwerk, das die verteilten Siedlungen und Städte verbinden soll. Dafür stehen Terminals im Land, die sich mit dem Q-Pid aktivieren lassen.

Netzwerk, das die verteilten Siedlungen und Städte verbinden soll. Dafür stehen Terminals im Land, die sich mit dem Q-Pid aktivieren lassen. Cliff: Gespielt von Mads Mikkelsen. Antagonist und Anführer einer Militäreinheit.

Gespielt von Mads Mikkelsen. Antagonist und Anführer einer Militäreinheit. Deadman: Gespielt von Guillermo del Toro. Arbeitet für Bridges und kennt sich mit den BBs und der Technik hinter der Baby-Kapsel aus.

Gespielt von Guillermo del Toro. Arbeitet für Bridges und kennt sich mit den BBs und der Technik hinter der Baby-Kapsel aus. Death Stranding (Begebenheit): Mysteriöse Begebenheiten ausgelöst durch die BTs, die in die Welt der Lebenden übergetreten sind und Menschen in die Totenwelt zogen. Entstandene Voidouts und Timefalls vernichteten Teile der USA. Die Menschheit ist seitdem stark dezimiert und lebt isoliert in Siedlungen.

Mysteriöse Begebenheiten ausgelöst durch die BTs, die in die Welt der Lebenden übergetreten sind und Menschen in die Totenwelt zogen. Entstandene Voidouts und Timefalls vernichteten Teile der USA. Die Menschheit ist seitdem stark dezimiert und lebt isoliert in Siedlungen. Death Stranding (Spiel): Kommendes Spiel von Hideo Kojima. Erscheint am 08. November 2019 für die PlayStation 4.

Kommendes Spiel von Hideo Kojima. Erscheint am 08. November 2019 für die PlayStation 4. Die-Hardman: Gespielt von Tommy Earl Jenkins. Leiter von Bridges. Trägt eine schwarze Maske. Nach Amelies Geiselnahme versucht er Sam davon zu überzeugen, ihre Mission, das Land zu vernetzen, zu vollenden.

Gespielt von Tommy Earl Jenkins. Leiter von Bridges. Trägt eine schwarze Maske. Nach Amelies Geiselnahme versucht er Sam davon zu überzeugen, ihre Mission, das Land zu vernetzen, zu vollenden. Edge Knot City: Eine Stadt an der Ostküste des Landes, bevölkert von den Homo Demens.

Eine Stadt an der Ostküste des Landes, bevölkert von den Homo Demens. Fragile: Gespielt von Léa Seydoux. Verbündete von Sam. Besetzt eine führende Position bei Fragile Express.

Gespielt von Léa Seydoux. Verbündete von Sam. Besetzt eine führende Position bei Fragile Express. Fragile Express: Unternehmen in der Welt von Death Stranding. Wahrscheinlich ein weiterer Kurierdienst neben Bridges.

Unternehmen in der Welt von Death Stranding. Wahrscheinlich ein weiterer Kurierdienst neben Bridges. Heartman: Gespielt von Nicolas Winding Refn. Bridges-Mitglied der die Death Stranding-Vorfälle untersucht. Durchläuft einen 21-mütigen Lebenszyklus, der mit einem 3-minütigen Aufenthalt in der Totenwelt wechselt. Dort ist er auf der Suche nach seiner Familie.

Gespielt von Nicolas Winding Refn. Bridges-Mitglied der die Death Stranding-Vorfälle untersucht. Durchläuft einen 21-mütigen Lebenszyklus, der mit einem 3-minütigen Aufenthalt in der Totenwelt wechselt. Dort ist er auf der Suche nach seiner Familie. Hideo Kojima: Japanischer Spielentwickler. Director von „Death Stranding“. Unter anderem durch die Metal Gear Solid-Reihe berühmt geworden.

Japanischer Spielentwickler. Director von „Death Stranding“. Unter anderem durch die Metal Gear Solid-Reihe berühmt geworden. Higgs: Gespielt von Troy Baker. Auch bekannt als „Der Mann mit der goldenen Maske“. Trägt eine goldene Totenkopf-Maske. Gehört zu den Homo Demens und ist ein Antagonist im Spiel.

Gespielt von Troy Baker. Auch bekannt als „Der Mann mit der goldenen Maske“. Trägt eine goldene Totenkopf-Maske. Gehört zu den Homo Demens und ist ein Antagonist im Spiel. Homo Demens: Gruppe von militanten Separatisten, die in Edge Knot City leben. Verabscheuen den Gedanken einer vernetzen Regierung und wollen unabhängig bleiben. Dafür nahmen sie die zukünftige Präsidentin Amelie als Geisel.

Gruppe von militanten Separatisten, die in Edge Knot City leben. Verabscheuen den Gedanken einer vernetzen Regierung und wollen unabhängig bleiben. Dafür nahmen sie die zukünftige Präsidentin Amelie als Geisel. Kojima Productions: Japanisches Entwicklerstudio. Arbeitet an „Death Stranding“.

Japanisches Entwicklerstudio. Arbeitet an „Death Stranding“. Ludens: Maskottchen und Logo-Motiv von Kojima Productions. Trägt eine Hightech-Rüstung und oft eine Fahne mit dem Entwicklerlogo.

Maskottchen und Logo-Motiv von Kojima Productions. Trägt eine Hightech-Rüstung und oft eine Fahne mit dem Entwicklerlogo. Ludens Fan: NPC in „Death Stranding“ und Cameo von Geoff Keighley. Erhält von Sam eine Lieferung und schließt sich sich der UCA an. Fan des Maskottchen Ludens. Hat viele Bilder von Ludens an seinem Unterschlupf angebracht.

NPC in „Death Stranding“ und Cameo von Geoff Keighley. Erhält von Sam eine Lieferung und schließt sich sich der UCA an. Fan des Maskottchen Ludens. Hat viele Bilder von Ludens an seinem Unterschlupf angebracht. Mama: Gespielt von Margaret Qualley. Mechanikern und Bridges-Mitglied. Verbündete von Sam. Mutter einer jungen Tochter, die „auf der anderen Seite“ geboren wurde und sich als BT manifestierte. Die beiden sind durch eine Nabelschnur verbunden. Das Kind erscheint unsichtbar und unfähig, das Bridges-Gelände zu verlassen, wodurch Mama ebenfalls dort bleiben muss.

Gespielt von Margaret Qualley. Mechanikern und Bridges-Mitglied. Verbündete von Sam. Mutter einer jungen Tochter, die „auf der anderen Seite“ geboren wurde und sich als BT manifestierte. Die beiden sind durch eine Nabelschnur verbunden. Das Kind erscheint unsichtbar und unfähig, das Bridges-Gelände zu verlassen, wodurch Mama ebenfalls dort bleiben muss. Q-Pid: Halskette, die Sam auf seiner Reise trägt. Ist mit mathematischen Formeln versehen. Mit der Kette lassen sich Terminals aktivieren und Siedlungen an das chirale Netzwerk anschließen.

Halskette, die Sam auf seiner Reise trägt. Ist mit mathematischen Formeln versehen. Mit der Kette lassen sich Terminals aktivieren und Siedlungen an das chirale Netzwerk anschließen. Sam Porter Bridges: Gespielt von Norman Reedus. Protagonist von „Death Stranding“. Wurde von Bridges beauftragt, das Land zu bereisen und die verstreuten Siedlungen und Städte aufzusuchen, um diese miteinander zu vernetzen.

Gespielt von Norman Reedus. Protagonist von „Death Stranding“. Wurde von Bridges beauftragt, das Land zu bereisen und die verstreuten Siedlungen und Städte aufzusuchen, um diese miteinander zu vernetzen. Sony Interactive Entertainment: Publisher von „Death Stranding“.

Publisher von „Death Stranding“. Stillmother (Totmutter): Hirntote Mütter, die in Capital Knot City aufbewahrt werden. Ihre Kinder werden von Bridges als Bridge Babys eingesetzt.

Hirntote Mütter, die in Capital Knot City aufbewahrt werden. Ihre Kinder werden von Bridges als Bridge Babys eingesetzt. Timefall: Ein mysteriöser Regen aus dem Jenseits, der alles, was es berührt, schneller altern lässt. Sam ist immun dagegen.

Ein mysteriöser Regen aus dem Jenseits, der alles, was es berührt, schneller altern lässt. Sam ist immun dagegen. UCA: Kurzform für United Cities of America. Nachdem die Bevölkerung der USA durch das Death Stranding minimiert wurde und das Land zerfiel, soll durch die UCA und einer vernetzten Regierung eine neue Zukunft entstehen. Arbeitet mit dem Kurierdienst Bridges zusammen.

Kurzform für United Cities of America. Nachdem die Bevölkerung der USA durch das Death Stranding minimiert wurde und das Land zerfiel, soll durch die UCA und einer vernetzten Regierung eine neue Zukunft entstehen. Arbeitet mit dem Kurierdienst Bridges zusammen. Voidout: Explosion die durch das Töten von Menschen durch die BTs entsteht. Hinterlässt große Krater in der Landschaft.

Wenn ihr gerne weitere Begriffe erklärt haben möchtet, dann schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare und wir werden diese möglichst ergänzen.