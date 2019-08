Death Stranding - Geoff Keighley erhält Cameo-Auftritt im Spiel

Gute Nachrichten für alle Fans von Hideo Kojimas neuem Open-World-Adventure „Death Stranding“. Auf der gamescom 2019 wurden zwei Charaktere und ein neuer Gameplay-Trailer vorgestellt.

Am 08. November dieses Jahres ist es endlich so weit und das neue Videospiel von Hideo Kojima, welcher unter anderem die Metal Gear-Reihe wie Metal Gear Solid V erschaffen hat, erblickt das Licht der Welt: Death Stranding. Das äußerst komplexe und stellenweise auch sehr merkwürdige Spiel ist bereits seit geraumer Zeit Quelle für hitzige Diskussionen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, herauszufinden, wie die Handlung des Titels wohl aussehen mag.

Neuer Gameplay-Trailer

Der Antwort auf diese Frage kommen wir nun dank der diesjährigen gamescom in Köln vielleicht ein Stück näher. Dort gab sich Hideo Kojima, Leiter von Kojima Productions, nämlich die Ehre und stellte unter anderem einen brandneuen Gameplay-Trailer zu seinem Spiel vor.

In dem knapp sechsminütigen Video sehen wir, wie Protagonist Sam Porter Bridges, dargestellt von dem Schauspieler Norman Reedus, sich in der offenen Welt bewegt, erleichtert, mit dem Baby spricht und eine Nebenmission für ein Hologramm absolviert.

Überraschend war dabei für viele vor allen Dingen, dass Geoff Keighley, kanadischer Videospiel-Journalist und Moderator, dieses Hologramm verkörpert. Doch wollen wir euch nicht zu viel verraten, denn selber schauen macht immer noch am meisten Spaß:

Charakter-Trailer zu Mama und Deadman

Neben dem Gameplay-Trailer gab es jedoch noch zwei weitere Videos, die Hideo Kojima mit nach Köln gebracht hat. In diesen beiden Clips erfahren wir mehr über die Figuren Mama und Deadman, die jeweils von Margaret Qualley („The Nice Guys“, „Once Upon A Time In... Hollywood“) und Guillermo del Toro („Hellboy“, „Shape of Water“) porträtiert werden.

Fans des Spiels, die die letzten Veröffentlichungen zu „Death Stranding“ verfolgt haben, dürften die Zwei zwar bereits kennen, doch erfährt man in den Trailern noch ein paar neue Informationen über sie.