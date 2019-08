Death Stranding - Gameplay trotz nahendem Release noch nicht final, Fans sprechen sich für Verschiebung aus

Nur noch etwa 100 Tage trennen uns vom geplanten „Death Stranding“-Release. Wie Hideo Kojima mitteilt, sei das Gameplay noch immer nicht final. Fans machen sich derzeit Sorgen, aufgrund der vielen Überstunden, die auf die Entwickler warten und sprechen sich für eine Verschiebung des Veröffentlichungstermins aus.

Mit Death Stranding liegt momentan eines der heißesten Eisen im Feuer, die uns bald für die PlayStation 4 erwarten. Seit rund drei Jahren befindet sich das Open-World-Action-Game in Entwicklung und der geplante Release nähert sich mit großen Schritten. Am 08. November – also in knapp 100 Tagen – soll es soweit sein. Es scheint jedoch noch nicht alles so rund zu laufen, wie es sich Mastermind und Perfektionist Hideo Kojima wünschen würde.

Weitere Arbeiten am Gameplay

Das Gameplay von „Death Stranding“ sei nämlich noch nicht final und über Twitter berichtet der „Metal Gear Solid“-Schöpfer, dass man noch einige Änderungen durchführen müsse.

As of yesterday, 100 more days to go but I'm still working on adjusting game play in my Hades with tar all over everyday.



Denn das Spiel ist nun in der heißen Schlussphase der Entwicklung angekommen. Für die Entwickler wurde damit die so genannte Crunchtime eingeläutet, bei der viele Überstunden geleistet werden müssen, um das Spiel rechtzeitig zu finalisieren. Der große Zeitdruck lässt Privates und Familie hierbei meist hin­tenanstehen. Oftmals müssen Mitarbeiter mehrere Tage die Nacht im Büro verbringen, um die Deadline einzuhalten.

Fans zeigen sich verständnisvoll

Fans machen sich deshalb große Sorgen. Da selbst am Gameplay noch justiert werden muss, scheint noch viel Arbeit auf das etwa 100 Mann starke Entwicklerteam zuzukommen. Über die sozialen Netzwerke äußern sich viele Fans verständnisvoll und besorgt. Die Community hegt wohl großes Mitgefühl für die Spielemacher und würde so lieber einen späteren Release in Kauf nehmen, als sich mit einer Überlastung der Entwickler abzufinden.

