Death Stranding - Auf der Flucht: Neuer Trailer zeigt Sams Verfolger und seine Lasso-Waffe

Fans können es nicht abwarten, das neueste Spiel von Hideo Kojima in den Händen zu halten. „Death Stranding“ gehört derzeit definitiv zu einem der sehnlichst erwarteten Titeln und um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, erschien nun ein neuer Trailer zum Spiel.

In einem Monat erscheint Death Stranding, ein Spiel, das hohe Erwartungen und Vorfreude unter den Fans geschürt hat. In dem Open-World-Titel übernimmt der Spieler die Rolle des Protagonisten Sam Porter Bridges, dargestellt von Schauspieler Norman Reedus, und durchstreift ein verwüstetes Land, um Waren und lebensnotwendige Gegenstände in verschiedene Lager zu liefern.

Death Stranding Kein PlayStation Plus zum Spielen notwendig

Es ist fast drei Jahre her, seit „Death Stranding“ angekündigt wurde und nun steht der Titel kurz vor der Veröffentlichung. Während Kojima selbst noch nicht ganz versteht, was alles hinter seinem Spiel steckt, freuen sich die Spieler bereits auf die Solo- und Multiplayer-Erfahrung und darauf, alle Geheimnisse dabei zu lüften.

Ein ereignisreicher und mysteriöser Trailer

Der neueste Trailer zeigt den harten Weg von Sam und Gefahren, mit denen er es während seiner Reise zu tun hat. Eine Gruppe Fremder verfolgt ihn und versucht an seine Fracht zu kommen. Mit seiner Lasso-Waffe versucht er diese im Zaum zu halten.

Death Stranding Gold-Status erreicht: Das Spiel ist nun offiziell fertig

„Death Stranding erscheint am 08. November 2019 exklusiv für die PlayStation 4. Zusätzlich erscheint eine limitierte PlayStation 4-Sonderedition mit gelbem Controller, der den Behälter symbolisiert, der das Baby umschließt. Zum Vorbestellen nutzt gern den folgenden Button.

