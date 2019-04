Death Stranding - Erscheint womöglich als Cross-Generation-Release für die PS4 und PS5

Ein Interview mit Sony-Architekt Mark Cerny lässt darauf schließen, dass „Death Stranding“ womöglich für die PlayStation 4 und PlayStation 5 als Cross-Gen-Release erscheint. Womöglich wird der Titel zudem ein Launch-Titel für die PS5.

Nach jahrelanger Spekulation gibt es nun die ersten handfesten Informationen zur PlayStation 5 von Mark Cerny, seines Zeichens Architekt für die PlayStation 4 bei Sony. Doch neben den technischen Details, die wir nun grob einordnen können, wird die Frage nach den Launch-Titeln immer häufiger gestellt. Abgesehen von inoffiziellen Leaks gibt es diesbezüglich noch keine stichhaltigen Aussagen.

PlayStation 5 Offizielle Infos bekannt: Release, Hardware & Rückwärtskompatibilität!

Death Stranding für die PS5

Cerny wies jedoch darauf hin, dass der Wechsel von der PS4 auf die PS5 in puncto Games sehr „sanft“ vonstattengehen wird. Das lässt darauf schließen, dass viele Spiele zum Launch für beide Plattformen veröffentlicht werden. Diese Cross-Generation-Releases haben wir unter anderem bei der Veröffentlichung der PS4 vernommen, wo eine Vielzahl an Titeln parallel für die PS3 veröffentlicht wurden.

Unter anderem könnte es sein, dass Death Stranding so ein Titel sein wird und für die PS4 und PS5 erscheint. Die Kollegen von Wired haben Cerny gefragt, ob „Death Stranding“ einen Cross-Gen-Release erhalten wird. Eine klare Antwort gab es seinerseits nicht. Er wies die Frage also zurück. Doch Cerny lächelte so, als träfe diese Frage genau ins Schwarze.

Eine offizielle Bestätigung bleibt demnach aus. Aber wir gehen stark davon aus, dass vielseits erwartete „Death Stranding“ für die PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht wird. Womöglich zählt der Titel sogar zu den Launch-Titeln der PS5? Wir werden sehen, was das PS5-Line-up betrifft, wenn Sony dieses offiziell ankündigt.

Death Stranding Norman Reedus verrät: PS4-Game wird positiv, deprimierend und furchteinflößend