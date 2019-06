Death Stranding - Entwicklung soll nur etwa drei Jahre in Anspruch genommen haben

„Death Stranding“ hat endlich einen Release-Termin. Das ist für Entwickler Hideo Kojima Anlass genug, um ein paar Einblicke mehr hinter die Kulissen zu liefern. Nun hat er verraten, dass die eigentlichen Arbeiten an seinem Spiel viel schneller vorangeschritten sind, als wir bislang vermutet haben.

Was genau in Death Stranding abgehen wird, vermögen wir auch nach dem großen Trailer samt Release-Termin nicht sagen. Womöglich werden wir es nicht einmal sagen können, wenn wir das finale Spiel gezockt haben. Doch immerhin verrät Hideo Kojima, der kreative Kopf hinter „Death Stranding“ nun ein wenig mehr über die Zeit an dem Spiel.

Death Stranding Collector's Edition mit lebensgroßem Baby, alle Versionen im Überblick!

So hat die Entwicklung von „Death Stranding“ nur etwa drei Jahre in Anspruch genommen, wie er in einer Reihe von Tweets zeigte. Natürlich hat er die Idee für das Spiel schon länger mit sich herumgetragen. Die eigentlichen Arbeiten begannen aber erst, nachdem das Studio von Kojima Productions im Januar 2017 fertiggestellt wurde.

2015/12/16 established KJP & started recruiting

2016/1 searching for engine

2016/4 making LUDENS CG

2016/5 moved to office

2016/6 announced 1st trailer

2016/7 announced KJP trailer

2016/fall engine decided

2016/12 announced PV by DECIMA had to stop shooting due to SAG strike — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 2. Juni 2019

Zuvor hatte er aber schon einige Vorleistungen erledigt. Dazu zählten unter anderem die Akquirierungen von Norman Reedus und Mads Mikkelsen Mitte und Ende 2016 sowie deren erste Motion-Capturing-Aufnahmen. Und selbst mit diesem Zeitraum ist die Arbeitszeit von „Death Stranding“ noch deutlich unter den meisten anderen Projekten in der Games-Branche.

Death Stranding Releasetermin bekannt, hier ist der offizielle Trailer!

„Death Stranding“ wird am 8. November 2019 für PS4 erscheinen. Wir sind uns sicher, dass auf der diesjährigen E3 noch einiges mehr zum neuen Spiel von Hideo Kojima zu sehen sein wird. Wir halten für euch die Augen offen und berichten euch, sobald es etwas Neues gibt.