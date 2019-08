Death Stranding - Doch nicht exklusiv für die PS4?

Auf der Webseite von Sony wird „Death Stranding“ nicht länger als PS4-Exclusive gelistet. Kommt das Action-Adventure noch für PC oder PS5? Oder vielleicht sogar für andere Konsolen?

Death Stranding wird einen großen Auftritt auf der gamescom haben. Das kommende Stealth-Action-Adventure wird von Hideo Kojima persönlich auf der Opening Night Live in Köln mit neuen Szenen weiter vorgestellt. Das Spiel soll am 08. November 2019 exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. An diesem Plan könnte sich jedoch etwas ändern.

Death Stranding Gameplay trotz nahendem Release noch nicht final, Fans sprechen sich für Verschiebung aus

Release für PC oder PS5 nicht ausgeschlossen

So gibt es Hinweise darauf, dass „Death Stranding“ auf längere Sicht nicht nur für die PlayStation 4 erscheinen würde. Diese Hinweise stammen von der offiziellen Webseite von PlayStation Australien.

Bisher ist „Death Stranding“ nur für die PlayStation 4 angekündigt. Doch bleibt es ein Exklusivtitel? Nun, auf der australischen PlayStation-Homepage gab es kürzlich ein merkwürdiges Update. Auf der Seite, die die PS4-Exclusives auflistet, ist „Death Stranding“ plötzlich nicht mehr dabei.

Demnach liegen Vermutungen nahe, dass „Death Stranding“ in Zukunft noch für die PS5 oder zumindest für den PC angedacht sei. Eventuell folgt eine PC-Version sogar recht bald zur Erstveröffentlichung auf der PS4. Bisher äußerte sich Sony Interactive Entertainment noch nicht dazu. Unter Umständen handelt es sich auch nur um einen Fehler seitens Sony. Ob ein Release für die Xbox One oder gar Google Stadia in der Zukunft vorgesehen ist, ist bislang völlig unklar.