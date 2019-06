Death Stranding - Demake: So würde Kojima-Spiel auf der PlayStation 1 aussehen

Wer braucht schon die PlayStation 5, wenn er auf der PlayStation 1 spielen kann? Das hat sich ein Fan von „Death Stranding“ wohl so oder ähnlich gedacht und den Titel kurzerhand für die PS1 als Demake umkonzipiert. Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend.

Während die halbe Welt nach gefühlt ein halbes Dutzend an Trailern immer noch nicht weiß, womit sie es schlussendlich zu tun bekommt bei Death Stranding, geht Bearly Regal Productions einen ganz anderen Weg.

Der YouTuber hat das Geheimnis gelüftet. All die Trailer verbergen im Inneren ein Spiel der ganz besonderen Art – und zwar für die PlayStation 1!

Nun, schön wäre es, wenn alle Geheimnisse final gelüftet wären. Doch dem ist natürlich nicht so. Bearly Regal hat das Spiel kurzerhand nachgestellt, als Demake für die erste PlayStation-Konsole sozusagen.

Death Stranding auf der PS1

Falls ihr euch also mal gefragt habt, wie das neueste Abenteuer von Hideo Kojima auf der klassischen PlayStation aussehen würde, dann könnt ihr euch die Antwort nun zumindest in einem fünfminütigen Video ansehen. Wir haben es an dieser Stelle für euch eingebunden:

Neben den notorischen Einspielern von Sony, bei denen sich bei uns unweigerlich ein nostalgischer Effekt ausbreitet, sehen wir einfache 3D-Animationen, die sich an „Death Stranding“ anlehnen. Natürlich dürfen die auffällig wuchtigen Soundeffekte, die wir noch aus der Hochphase der PlayStation One kennen, ebenfalls nicht fehlen.

Inhaltlich gibt es ein wenig Action mit Sam Porter Bridges (gespielt von Norman Reedus), der über den Mountain Pass B marschiert. Das Video lehnt sich also an den entsprechenden Trailer an, wo wir ein wenig Gameplay zu Gesicht bekamen.

Death Stranding Collector's Edition und Special Edition nun bei Amazon vorbestellbar!

Sonderlich umfangreich scheint das Spiel hinter dem Video nicht zu sein. Aber die gezeigten Eindrücke sollten ausreichen, um einen adäquaten Eindruck einer PS1-Version zu vermitteln. Bearly Regal macht seine Remakes und Demakes mit Minecraft, LEGO Worlds und Dreams. Schaut gerne auf seinem YouTube-Kanal vorbei.

Was meint ihr, hättet ihr „Death Stranding“ auf der PS1 gespielt? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.