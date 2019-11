Death Stranding - Deepfake-Kojima: Jeder Charakter wird zu Hideo Kojima!

Was wäre, wenn Hideo Kojima jeden Charakter in „Death Stranding“ gespielt hätte? Wie würde solch ein Spiel wohl aussehen. Dank Deepfake-KI gibt es nun eine passende Antwort darauf.

Das bekannte Mastermind hinter der „Metal Gear“-Reihe, Hideo Kojima, begeistert gleichermaßen Fans und Kritiker seit Freitag mit seinem neuesten Werk. Death Stranding bringt viele bekannte Schauspieler zusammen und birgt sogar den einen oder anderen Gastauftritt wie die Regisseure Guillermo del Toro („Pans Labyrinth“) oder Nicolas Winding Refn („Drive“).

Aber was wäre, wenn Hideo Kojima in die Hauptrollen der wichtigsten Figuren schlüpfen würde? Ein aktuelles Video von iFake zeigt uns solch ein Szenario auf, das von einer KI entsprechend angepasst wurde.

Die Technologie dahinter nennt sich Deepfake. Ein Verfahren, mit dem Gesichter eines Menschen in Videos kopiert und eingefügt werden können. Im Endresultat könntet ihr beispielsweise in einem Video zu sehen sein und etwas tun, obwohl ihr es nicht gewesen seid. Die Ergebnisse wirken hier heutzutage überaus authentisch in einigen Fällen. So ließen sich zum Beispiel Videos fälschen oder einfach lustige Spielereien wie im nachfolgenden Beispiel mit Hideo Kojima anstellen.

Und so würde Hideo Kojima als Heartman, Sam oder gar Fragile aussehen:

Das Verfahren kennen wir bereits vom Solo-Video, das den neuen Schauspieler Alden Ehrenreich mit dem alten Han Solo-Schauspieler Harrison Ford ersetzt. Das Ergebnis kann sich ebenfalls sehen lassen:

