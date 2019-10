Death Stranding - Conan O'Brian erhält Cameo, Kojima bestätigt Auftritt

Wenig später nach der Veröffentlichung der News gab es auch schon die offizielle Bestätigung seitens Hideo Kojima zum Cameo von Conan O'Brian. Er wird ähnlich wie Geoff Keighley als Hologramm im Spiel zu finden sein. The Wondering MC hält den Sea Otter Suit für euch bereit, der einfaches Schwimmen ermöglichen soll. Ihr werdet dann garantiert nicht weggespült, was BB laut Aussagen von Kojima gefällt:

Conan O'Brien appears as a prepper “The Wondering MC” in DS. You get “Sea Otter Suit” when you get connected with him. With this suit, you’ll be able to swim easily in the river, you won’t be drifted away! BB would be happy as well. 👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩😍 pic.twitter.com/nIsw5JS5t0