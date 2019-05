Death Stranding - Collector's Edition mit lebensgroßem Baby, alle Versionen im Überblick!

Interessant ist das Spiel aber auf alle Fälle und seit gestern bietet sich auch die Möglichkeit „Death Stranding“ vorzubestellen. Der kommende PS4-Blockbuster erscheint dabei am 08. November 2019 für die PlayStation 4 in verschiedenen Ausführungen, die wir euch hier vorstellen.

„Death Stranding“ erscheint in unterschiedlichsten Versionen. Die Collector's Edition ist dabei etwas ganz Besonderes und lockt mit einer lebensgroßen Nachbildung des Babys, das Sam in einem Pod im Spiel bei sich trägt. Wir stellen euch alle verfügbaren Editionen des mysteriösen Kojima-Spiels vor.

