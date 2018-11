Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet - Erscheint im Frühjahr 2019 für Switch und PS4

Am Wochenende wurde auf dem Dead or Alive Festival 2018 angekündigt, dass Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen wird. Ein Release in westlichen Territorien wurde noch nicht bestätigt.

Zwei Jahre nach dem Erscheinen von Dead or Alive Xtreme 3: Fortune / Venus für PlayStation 4 respektive PlayStation Vita wird Koei Tecmo Games eine erweiterte Fassung mit dem Titel Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlichen. 11 spielbare Charaktere sollen in Scarlet enthalten sein, zu Kasumi, Ayane, Helena, Hitomi, Kokoro, Momiji, Nyotengu, Marie Rose und Honoka kommen die bereits aus dem Browsergame Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation bekannte Misaki und eine weitere Dame, deren Identität man noch nicht verraten will. In der Rolle der Mädels vergnügt ihr euch auf einem Inselparadies mit Aktivitäten wie Volleyball, Pool-Hopping oder Freeclimbing und schaltet neue Badeoutfits frei.

Die Version für Nintendo Switch wird HD Rumble unterstützen und mit 30fps bei einer Auflösung von 900p (TV) bzw. 720p (Handheld) laufen. Auf der PlayStation 4 wird die Grafik in 1080p mit 60 Frames pro Sekunde ausgegeben, in dieser Fassung werden jedoch diverse Items - wie ein Fächer, mit ihr Windstöße erzeugt und die Outfits der Charaktere verrutschen lasst - fehlen. Zudem sollen die neuen Inhalte später auch als DLC für Dead or Alive Xtreme 3: Fortune erscheinen, ebenso wie eine Free-2-Play-Variante für Nintendo Switch. Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet soll am 20. März in Japan erscheinen. Publisher Koei Tecmo Games entschied sich gegen einen Release der vorherigen Versionen außerhalb von Südostasien, sodass Fans auf Importe zurück greifen mussten.