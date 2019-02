Dead or Alive 6 - Das sind die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen

Nur noch wenige Tage, die ihr euch gedulden müsst, ehe Dead or Alive 6 erscheint und ihr in die Welt des Kampfsportes abtauchen könnt. Am 01. März 2019 wird das Spiel veröffentlicht, dessen Story an die Events von Dead or Alive 5 anschließt. Erscheinen wird der Titel für PS4, Xbox One und PC.