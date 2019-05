Dead by Daylight - Wer ist der beliebteste Killer? Das sagt die Statistik!

Nachdem Behaviour Interactive vor einigen Tagen fragte, welche Statistiken die Dead by Daylight-Community besonders interessieren würde, legten sie nun die gesammelten Daten offen. Die Ergebnisse könnten dabei den ein oder anderen überraschen.

Wie sehr steigt die Wahrscheinlichkeit in Dead by Daylight mit mehreren Lobby-Mitgliedern zu überleben? Welche Perks werden am häufigsten genutzt? Und vor allem: Wer ist der beliebteste Killer? Darauf geben die kürzlich von Behavior Interactive veröffentlichten Statistiken endlich eine Antwort.

Doch Vorsicht: Die Entwickler warnen davor voreilige Schlüsse aus den doch sehr allgemeinen Ergebnissen zu ziehen. Zudem wurden die Daten innerhalb von nur einer Woche (vom 01. bis 07. April 2019) gesammelt, also kurz vor dem nahenden Rang-Reset und unmittelbar nach dem veränderten Emblem-System.

Dead by Daylight Das überarbeitete Rang-System in der Zusammenfassung

Mehr Lobby-Mitglieder = Häufiger Überleben?

Tatsächlich spielen auf allen Rängen und Plattformen über die Hälfte der Überlebenden alleine und nur 3-6 Prozent aller Spieler starten bereits als fertige Vierergruppe in die Runden. Laut Statistik steigt dabei die Chance überraschendweise nur um etwa 7 Prozent im Vergleich zum Solo-Spiel, mit einer vollständigen Gruppe zu überleben. Alleine spielen ist demnach offenbar kein Todesurteil.

Die Überlebensraten

Hier sei vorab erwähnt, dass die Daten nach einer Runde (also nach erfolgten Rangab- oder Aufstieg) sowie kurz nach den erschwerenden Änderungen der Pip-Schwellenwerte gesammelt wurden. Deshalb zeigt die Statistik eine deutliche Lücke zwischen dem ersten und dem zweiten Rang, da nur wenige Spieler den ersten Rang unter den neuen, bis dato noch nicht gemilderten Anpassungen halten konnten.

So oder so, deutlich wird, dass PC-Spieler und ranghöhere im Durchschnitt am häufigsten überleben. PS4-Überlebenden fällt es dafür in niedrigen Rängen offenbar leichter sich gegen den Killer durchzusetzen. Derartige Abweichungen basieren wahrscheinlich nicht zuletzt auf den unterschiedlichen Gameplay-Voraussetzungen der jeweiligen Plattformen.

© Behaviour Interactive

Die beliebtesten und erfolgreichsten Killer

Sortiert nach Rängen und abhängig von der Plattform unterscheiden sich die Präferenzen bei der Wahl des Killers. Für den PC gelten allerdings folgende Ergebnisse:

Rang 1-4: Krankenschwester

Rang 5-12: Hinterwäldler

Rang 13-18: Fallensteller

Rang 19-20: Jägerin

Auf der PlayStation 4 nutzen die Ränge 1-11 am liebsten den Hinterwäldler, auf der Xbox ist dagegen Legion die erste Wahl für Rang 1-Spieler. Im mittleren Rangbereich scheinen sich offenbar viele Michael Myers oder dem Fallensteller zu bedienen.

© Behaviour Interactive

Am meisten Erfolg hat allerdings die Hexe zu verzeichnen. Auf allen Plattformen und im Rang-Durchschnitt taucht sie in der Statistik mit der höchsten Tötungsrate auf. Dicht gefolgt von Fallensteller und Hinterwäldler. Die Krankenschwester sowie die Seuche haben es dagegen offenbar am schwersten, mehr als die Hälfte der Überlebenden zu erledigen.

Die populärsten Perks

Natürlich zeigen die Daten ebenso die beliebtesten Perks der Killer und der Überlebenden, jedoch nur in den Rängen 1-12. Für die meisten Killer sind hierbei offenbar Ruin, Barbecue und Chili sowie Der Ruf einer Krankenschwester die absoluten Must-Haves unter den Perks. Die Überlebenden nutzen dagegen die Vorteile von Selbstversorgung, Adrenalin und einem weiteren Erschöpfung verursachenden Perk wie Sprintboost oder Hart im Nehmen.

Für alle weiteren, detaillierten Werte der „Dead by Daylight“-Statistiken folgt ihr einfach dem Link in unseren Quellen.