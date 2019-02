Dead by Daylight - Ungleichgewicht: Hotfix soll das aktuelle Event ausbalancieren

Das laufende Dead by Daylight-Event hat in dem ohnehin asymmetrischen Horrortitel offenbar ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Killern und Überlebenden verursacht. Ein Hotfix soll dies nun richten.

Vor einer Woche erschien das Mondaufgang-Event für das kompetitive Horrospiel Dead by Daylight. Hierbei müssen Punkte für verschiedene Aktionen im Spiel gesammelt werden, um sich Goldmünzen zu verdienen, die für Charakter-Kosmetika im Ingame-Shop ausgegeben werden können.

Dead by Daylight Das Mondaufgang-Event ist da!

Allerdings sind die zu erzielenden Punktzahlen als Überlebender deutlich schneller erspielbar als in der Haut eines Killers. Deshalb entstand in den letzten Tagen ein akuter Killer-Mangel und eine unzufriedene, wartende Horde an Überlebenden.

Der (hoffentlich) rettende Hotfix

Um wieder mehr Killer zum Spielen zu animieren, bewirkt der neue Hotfix zunächst einen Anstieg der Punkte für entsprechende Aktionen:

Punkte für das Aufhängen von Überlebenden steigt von 2 auf 3

auf Punkte für das Zerstören eines Mondgefäßes steigt von 3 auf 4

Sollten diese Wertänderungen noch nicht bei euch angezeigt werden, ist das nicht schlimm, die erhöhten Punktzahlen werden trotzdem korrekt verbucht. Dieser Anzeigefehler kann mit dem Aktualisieren des Spiels behoben werden. Im Laufe der Woche soll zudem ein weiterer Hotfix erscheinen, der die Spawn-Wahrscheinlichkeit für die "Roten Umschläge" im Blutnetz von 1 auf 2 anhebt, allerdings nur ab einem Blutnetz-Level 50.