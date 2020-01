Dead by Daylight - Das umstrittene Mid-Chapter-Update und ein neuer Spalt sind verfügbar

Trotz zahlreicher Diskussionen um das neue Mid-Chapter-Update 3.5.0 ist der Patch inzwischen für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht worden – und mit ihm der neue Spalt und der darin enthaltene Foliant „Reckoning“. Wir packen die zahlreichen Neuerungen für euch in eine kompakte Übersicht.

Das neue Update für Dead by Daylight ist vollgestopft mit Änderungen, die im Vorhinein für eine Menge Gesprächsstoff in der Spieler-Community gesorgt haben. Dabei standen weniger die umfangreichen Anpassungen des Killers Der Doktor im Vordergrund, sondern viel mehr die vollständige Überarbeitung des beliebten Totem-Perk Ruin. Hierbei wurde insbesondere der allgemeine Sinn der Änderung hinterfragt und die mögliche entstehende Ungerechtigkeit stark kritisiert.

Darüber hinaus hat sich seit gestern ein neuer Spalt in den Archiven des asymmetrischen Horrortitels aufgetan, der neue Geschichten zu den Charakteren Rin Yamaoka (Das Gespenst), Jane Romero, Herman Carter (Der Doktor) und David King enthält.

Dead by Daylight Die neuen Fähigkeiten des Doktors im Trailer präsentiert

Neue Features in Dead by Daylight

Neben den Änderungen an dem Doktor und der umstrittenen Anpassung des Killer-Perks Ruin sowie dem davon abhängigen Torwächter-Emblem, haben einige neue Inhalte und Features in „Dead by Daylight“ Einzug gehalten:

Ein neuer Spalt und neue Herausforderungen wurden dem Foliant II im Archiv hinzugefügt

Kompendium-Seite im Archiv, auf der Benutzer zu vorherigen Folianten zurückkehren und Herausforderungen abschließen können

Ein- und Ausblenden des Auswertungs-Bildschirm-Chats bleibt nach jedem Spiel bestehen und wurde zu jeder Art von Chat hinzugefügt (Party, Online und Auswertung)

Unterstützung der Cross-Kompatibilität für Party-, Lobby- und Tally-Chat zwischen Windows Store-Benutzern

Tastaturbelegung der Kamera im Spiel und im Menü Steuerung wurde entfernt, aber ist im Menü unter Einstellungen weiterhin verfügbar

Karte des Behandlungsbereichs wurde aktualisiert

Thematische Lobby „Verfluchtes Vermächtnis“ wurde entfernt

Twitch Challenges-Funktion wurde entfernt

Was genau sich am Doktor und dem Fluch-Totem Ruin ändert, haben wir euch in dem folgenden Beitrag zusammengefasst:

Dead by Daylight Neben dem Doktor erhält ein beliebter Killer-Perk massive Anpassungen

Die Archive: Foliant II Reckoning

Mit jedem neuen Folianten, der ins Spiel findet, öffnet sich ebenso ein neuer Spalt. Mit dem neuen „Reckoning“-Spalt habt ihr gut drei Monate Zeit euch über 60 neue Objekte zu verdienen, inklusive Aurazellen, verschiedene Glücksbringer und insgesamt zehn neue Outfits. Für 1000 Aurazellen (rund 10 Euro) könnt ihr außerdem die Premium-Version in Form des Spaltpasses erstehen und exklusive Premiumbelohnungen freischalten.

Außerdem erfahrt ihr mehr über die „Dead by Daylight“-Welt, in dem ihr in die Erinnerungen der Charaktere eintaucht. In „Reckoning“ (Deutsch: Abrechnung) sind es die der Killer Rin Yamaoka (Das Gespenst) und Herman Carter (Der Doktor) sowie die der Überlebenden Jane Romero und David King.

Dead by Daylight Die Archive: Alles was ihr zum neuen Feature wissen müsst

Alle weiteren Informationen und Details zum Mid-Chapter-Update 3.5.0 findet ihr in den Patchnotes.