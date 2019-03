Dead by Daylight - Das überarbeitete Rang-System in der Zusammenfassung

In den letzten Monaten wuchs die Kritik zum Rang-System in Dead by Daylight. Als Reaktion seitens der Entwickler wurde mit dem aktuellen Update deshalb bereits mit einigen Änderungen begonnen, die mehr Fairness in das Horror-Spiel bringen sollen.

Dead by Daylight provozierte in letzter Zeit häufiger Fragen. Warum können Killer eigentlich in so kurzer Zeit so viele schillernde Embleme bekommen und rasend schnell im Rang aufsteigen? Wieso erhalten Überlebende auf höheren Rängen weiterhin so viele Pips? Mit dem neuen Update liefert Behaviour Interactive die Antworten und bietet gleichzeitig erste Lösungsansätze an.

Die Gründe

Einer der Hauptgründe ist die Zeit. Denn erst vor knapp einem Jahr wurde das sogenannten Emblem-System in „Dead by Daylight“ eingeführt, das wesentlich die Rangverteilung bestimmt. Damals gab es noch vermehrt Probleme mit dem Matchmaking-System. Beispielsweise hatten Spieler, insbesondere Killer in höheren Rängen, Probleme Überlebende zu finden, weshalb man einen gewissen Überschuss an Überlebenden schaffen und es gleichzeitig Killern erleichtern wollte, trotz allem aufzusteigen.

Kommt Zeit kommt Rat

Die ausführlichen Tests auf den Player-Test-Build-Servern haben die Entwickler von Behaviour Interactive nun dazu bewogen, die dabei erkannten Probleme nach und nach zu beseitigen und sich dem aktuellen Stand des Spiels besser anzupassen.

Die Ränge

Um auf die bestehende Community-Unzufriedenheit bezüglich des Rangsystems, vor allem im höheren Rangbereich, zu reagieren, wurden unter anderem die Schwellenwerte an die verschieden farbigen Ranggruppen angepasst, um höheren Rängen den Aufstieg zu erschweren:

Rang 17-20 (BRAUN): 0-8 Punkte = 0 Pips 9-13 Punkte = +1 Pip 14-16 Punkte = +2 Pips.

Rang 13-16 (GELB): 0-5 Punkte = -1 Pip 6-9 Punkte = 0 Pips 10-13 Punkte = +1 Pip 14-16 Punkte = +2 Pips.

Rang 9-12 (GRÜN): 0-6 Punkte = -1 Pip 7-10 Punkte = 0 Pips 11-14 Punkte = +1 Pip 15-16 Punkte = +2 Pips.

Rang 5-8 (LILA) 0-7 Punkte = -1 Pip 8-11 Punkte = 0 Pips 12-14 Punkte = +1 Pip 15-16 Punkte = +2 Pips.

Rang 1-4 (ROT) 0-8 Punkte = -1 Pip 9-12 Punkte = 0 Pips 13-15 Punkte = +1 Pip 16 Punkte = +2 Pips.



Die Embleme

Die bronzenen, silbernen, goldenen oder schillernden Embleme, die man am Ende von jeder Runde erhält, sind in „Dead by Daylight“ Teil jener Mechanik, die anhand der Spielerleistung den Rang von Überlebenden und Killern mitbestimmen. Hierbei gilt es, abseits der Blutpunkte, für verschiedenste Aktionen innerhalb der Runde möglichst viele Punkte für entsprechende Schwellenwerte zu sammeln, die schlussendlich die Emblem-Stufe bestimmen und über Abzug oder Erhalt von Pips entscheiden.

Anpassungen diesbezüglich betreffen vor allem die Killer, die bisher offenbar um einiges leichter Embleme erhalten haben als Überlebende. Beispielsweise sind nun vier getötete oder mindestens neunmal gehängte Überlebende notwendig, um als Killer ein schillerndes Emblem zu erhalten. Damit sollen Killer zu mehr Bemühungen angehalten und damit Camping entgegenwirkt werden. Allerdings wird das System noch weiter getestet und dementsprechend schrittweise angepasst.