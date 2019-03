Dead by Daylight - Der Trailer zur neuen Killerin The Plague ist da!

Der asymmetrische Horror-Titel Dead by Daylight erhält ein neues Kapitel! Die Entwickler von Behaviour Interactive haben bereits einige Informationen dazu veröffentlicht.

Es ist wieder soweit: Dead by Daylight wird in Bälde um eine weitere Karte und zwei neue spielbare Charktere erweitert. In dem kommenden Kapitel Demise Of The Faithful herrscht dabei wahre Frauenpower. Die neue Überlebende trägt den Namen Jane Romero, die Killerin dagegen heißt The Plague (deutsch: Die Pest) und wird uns in dem kurzen Trailer vorgestellt, den ihr euch am Ende dieser Meldung ansehen könnt.

Killerin: The Plague

Wie ihr im Trailer sehen und hören könnt, ist der Name der Killerin Programm. Als ältester mörderischer Charakter im Spiel war sie einst eine babylonische Hohepriesterin, bekannt für ihre Schönheit, ihre Hingabe und ihren Reichtum. Doch eine düstere, unheilbare Krankheit befiel sie und besiegelte ihr Schicksal.

Ihre Fähigkeit

Mit ihrer speziellen Fähigkeit Vile Purge kann sie sich auf Überlebenden oder Objekten übergeben und sie damit infizieren. Die erzeugte Infektion wird dabei durch bestimmte Aktionen vorangetrieben und lässt den Überlebenden mehr und mehr erkranken. Dies wiederum erzeugt weitere vernichtende Effekte.

Ihre Perks

Corrupt Intervention: Generatoren, die am weitesten vom Killer entfernt sind, werden am Rundenbeginn für eine bestimmte Zeit vom Entitus blockiert und können in dieser Zeit nicht repariert werden.

Infectious Fright: Jeder Überlebender, der sich im Terror-Radius des Killer befindet, während dieser mit einer Standard-Attacke einen anderen Überlebenden in den Todesstatus versetzt, wird schreien und damit dem Killer seine Position verraten.

Dark Devotion: Der Killer wird von einem Überlebenden besessen sein. Schlägt er die Besessenheit mit einer Standard-Attacke, bewirkt dies, dass die Besessenheit einen eigenen Terrorradius ausstrahlt.

Dead by Daylight Weitere Optimierungen: 60 FPS auf PS4 und Xbox One als Ziel

Überlebende: Jane Romero

Jane ist eine TV-Co-Moderatorin. Als Tochter einer berühmten Schauspielerin, bemüht sie sich zeitlebens um einen eigens erarbeiteten Namen. Ständig unter Druck, Stress und Kritik fährt sie mit einer Ladung Schmerzmitteln im Blut in völliger Dunkelheit nach Hause – und kommt nie an.

Ihre Perks

Solidarity: Wenn man verletzt ist und einen anderen Überlebenden heilt, wird man ebenso selbst geheilt.

Poised: Nach der Reparatur eines Generators hinterlässt man für kurze Zeit keine Kratzspuren.

Head On: Der Perk ist aktiv, während man in einem Schrank steht. Verlässt man dann schnell einen Schrank, während der Killer in Reichweite steht, kann man den Killer kurzzeitig betäuben. Dies ruft den Erschöpfungszustand hervor.

© Behaviour Interactive

Karte: The Temple of Purgation

Die neue Karte beinhaltet einen halb verfallenen Tempel-Komplex, der den Erinnerungen der ehemaligen Hohepriesterin entspringt und im heulenden Roten Wald seinen neuen Platz fand.

Wann geht’s los?

Am Ende der Woche sollen die neuen Kapitel-Inhalte bereits auf den Play-Test-Build-Servern zur Verfügung stehen. Ein genaueres Release-Datum steht allerdings noch nicht fest. Außerdem sind noch weitere Änderungen in Planung, unter anderem in Sachen Spiel-Performance und Laurie Strodes Perk Entscheidungsschlag. Wir halten euch hier aufg PlayNation selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden!