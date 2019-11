Dead by Daylight - Der Teaser zum neuen Chapter ist da - Welcher Killer erwartet uns?

Am gestrigen Abend ist ein Teaser zum kommenden 14. Kapitel von „Dead by Daylight“ erschienen. Der Inhalt gibt jedoch zunächst mehr Rätsel auf als er löst – eine Vermutung, was uns erwarten könnte, haben wir trotzdem parat.

Vor zwei Tagen haben uns die Entwickler von Behaviour Interactive bereits mit kleineren mysteriösen Twitter-Tweets auf neue Informationen zu Dead by Daylight vorbereitet. Nun wurde zumindest offenbart, wozu das Ganze diente, denn zu dem neuen Kapitel ist ein Teaser erschienen.

Die Verbindung zum Spirit

Wie die kleineren Andeutungen auf der offiziellen Twitter-Seite des asymmetrischen Horrorspiels bereits vermuten ließen, hat der Inhalt des nahenden 14. Kapitels irgendetwas mit dem Gespenst zu tun. Die weibliche Killerin trug einst den Namen Rin Yamaoka und wurde brutal von ihrem Vater mit einem Katana getötet. Mit diesem tödlichen Erbstück macht sie nun Jagd auf die Überlebenden.

In dem Teaser sehen wir das Anwesen der Familie Yamaoka und den Raum, in dem sich das Unglück ereignet haben soll. Eine tiefe, verzerrte Stimme hören wir am Anfang auf Japanisch sagen: „Dein Blut gehört den Yamaokas“. Dann scheint in dem Gebäude die Zeit rückwärts zu laufen und der Teaser schließt mit dem Fokus auf den Altar mit der Maske und dem Aufflammen zweier Fackeln.

Was sagt uns der Teaser?

Die Community äußert nun vielzählige Vermutungen, was es mit dem Inhalt des Teaser-Trailers auf sich haben könnte. Unter anderem wird Rins Vater als neuer Killer vermutet oder eine Komplettüberarbeitung des Gespensts. Hilfreich ist hierbei jedoch eher die Überlieferung, die im Spiel zum Yamaoka-Anwesen vorliegt:

„Das Anwesen wurde vom ersten Yamaoka gekauft, einem Überlebenden eines Schiffbruchs, der von einer fernen, aschigen Insel stammte. […] Yamaoka schloss sich dem Schlachtfeld an und entfesselte die Hölle auf seine Feinde. Niemand konnte mit der rohen Wut seines Katanas mithalten, was ihn zur Legende machte. Sie sagen, dass seine teuflische Maske die Träume aller Menschen verfolgt.“

Somit scheint die Vermutung wahrscheinlicher, dass wir mit dem ersten Yamaoka als neuen Schlächter im Spiel rechnen können. Dies würde den Hinweis auf das fehlende Katana erklären, die Worte zu Beginn des Teasers, das Setting des Yamaoka-Anwesens und insbesondere das in Szene setzen jener teuflischen Maske. Denn diese Maske repräsentiert in der japanischen Mythologie eigentlich die Darstellung sogenannter Oni, die sowohl harmlose Geister als auch bösartige Dämonen verkörpern können.

Damit würde „Dead by Daylight“ seine eigene Sagenwelt wieder etwas erweitern und dieses Mal nicht auf einen lizenzierten Killer zurückgreifen. Sollten demnächst weitere Informationen zu Kapitel 14 veröffentlicht werden, halten wir euch in jedem Fall auf dem Laufenden.

