Dead by Daylight - Der Switch-Release wird bald mit doppelten Blutpunkten gefeiert

Gleich zwei gute Nachrichten gibt es aus dem Entwicklerhause Behavior Interactive. Nicht nur erscheint „Dead by Daylight“ am heutigen Tage für die Nintendo Switch, es regnet bald auch die zweifache Menge an Blutpunkten in dem Horrortitel.

Es ist soweit: Dead by Daylight erscheint am heutigen 24. September für die Switch. Besitzer der Hybrid-Konsole können den Titel entweder im Nintendo eShop bestellen oder den asymmetrischen Multiplayer auf Amazon erwerben:

Neben dem Hauptspiel enthält die Switch-Version folgende Inhalte:

Kapitel: Shattered Bloodline

Kapitel: Curtain Call

Kapitel: Spark of Madness

Kapitel: Of Flesh and Mud

Kosmetische Erweiterungen: The 80s Suitcase, The Bloodstained Sack, Headcase

Dead by Daylight Das neue Update bringt nicht nur die Stranger Things-Inhalte

Doppelte Blutpunkte

Wem inzwischen die Blutpunkte ausgehen oder wer mit der Switch-Version gerade erst in das Spiel einsteigt, kann sich schon einmal auf den kommenden Donnerstag freuen. Denn vom 26. September bis zum 30. September gibt es in „Dead by Daylight“ die doppelte Menge an Bloodpoints.

Am besten ihr hebt euch also eure mühevoll gesammelten Opfergaben auf, die eure Menge an Blutpunkten steigern können, um sie in diesen Tagen effizient zu nutzen. Damit solltet ihr am Ende des Events mehr als genug Punkte beisammen haben, um eure Charaktere ordentlich leveln zu können. Denkt jedoch daran, zwischendurch eure Punkte auszugeben, denn mehr als 1.000.000 Blutpunkte könnt ihr nicht ansammeln.

Make it rain! Enjoy double bloodpoints from September 26th to September 30th. #DeadbyDaylight #DBD pic.twitter.com/6MSWVPxv6T — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) September 23, 2019

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.