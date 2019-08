Dead by Daylight - Stranger Things hält Einzug in das Horrorspiel

Die Macher von „Dead by Daylight“ haben große Neuigkeiten parat. Schon im September werden sie eine Kooperation mit „Stranger Things“ über die Bühne bringen, die euch einen neuen Killer, zwei Überlebende und eine neue Map zur Verfügung stellt.

Habt ihr nach dem Ende der 3. Staffel „Stranger Things“ noch nicht genug von den Kids aus Hawkins und den seltsamen Geschehnissen in der Kleinstadt? Dann haben die Macher von Dead by Daylight genau das richtige Paket für euch parat. Ab September finden einige Elemente aus der beliebten Netflix-Serie in das Horrorspiel.

Das neue Kapitel namens Stranger Things bringt „Dead by Daylight“ zunächst eine völlig neue Map. In den Geheimgängen eines Untergrundkomplexes müsst ihr vor dem Killer flüchten und euch einen Weg nach draußen bahnen. Damit das auch wirklich spannend wird, steht der berühmteste Killer aus „Stranger Things“ direkt hinter euch.

Der Demogorgon dürfte für die nötige Würze sorgen, wenn ihr durch die zerstörten Flure hetzt. Welche Fertigkeiten das Wesen mit sich bringen wird, verrät der erste Trailer noch nicht. Da das Kapitel aber im September auf PC und Konsolen für „Dead by Daylight“ an den Start gehen wird, dürfen wir wohl bald mit einem Skill-Breakdown rechnen.

Auf der Seite der Überlebenden gibt es ebenfalls Nachschub. Nancy Wheeler und Steve Harrington, die im Laufe von „Stranger Things“ so einige Wandlungen und Erlebnisse durchgemacht haben, müssen erneut als Opfer für den Demogorgon herhalten.