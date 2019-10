Dead by Daylight - Start des Withering Blight-Events verschoben

Wie die Entwickler von Behaviour Interactive über die offizielle Twitter-Seite des Horror-Titels Dead by Daylight bekannt gaben, wird die Veröffentlichung des „Withering Blight“-Events aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ verschoben. Der Start war ursprünglich heute angedacht.

Erscheinen soll das Halloween-Event nun gemeinsam mit dem großen Mid-Chapter-Update, das höchstwahrscheinlich einen größeren Umfang aufweist als einige vorangegangene Exemplare. Denn mit dem Patch sollen endlich die Archive ins Spiel finden, die als neues Feature künftig einen wesentlichen Spielbestandteil ausmachen sollen. Was es mit den Archiven auf sich hat, haben wir bereits näher erläutert:

Dead by Daylight Die Archive: Alles was ihr zum neuen Feature wissen müsst

Angedacht war die Veröffentlichung des Mid-Chapter-Updates im Monat Oktober, sodass wir höchstwahrscheinlich noch in diesem Monat mit den neuen Inhalten, die dann auch das Withering Blight-Event enthalten, rechnen können. Immerhin soll das kommende Halloween-Event mit den Archiven verknüpft werden und so macht ein zeitgleicher Release ohnehin Sinn.

Die Entwickler wollen jedenfalls das Entwicklungstempo erhöhen und uns auf dem Laufen halten. Sobald es etwas Neues gibt, teilen wir es euch natürlich auf PlayCentral.de mit.

Due to unforeseen circumstances, the Withering Blight event is postponed until the release of the mid-chapter 3.3.0. We're working on getting the update ready as soon as possible and will keep you posted. #DeadbyDaylight #DBD