Dead by Daylight - Spielern, die ein Match frühzeitig verlassen, winken nun Strafen

Was haltet ihr von dem neuen System? Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.

„Die Strafen werden so gering ausfallen, dass der gelegentliche Ausfall nicht bemerkbar sein sollte. Der Timer ist wahrscheinlich bereits abgelaufen, wenn das Internet wieder da ist. Spieler, die die Verbindung häufig verlieren, sollten das Problem so schnell wie möglich lösen, denn der Verlust der Verbindung beeinträchtigt die Freude der anderen vier Spieler im Match.“

„Alles, was dazu führt, dass der Spieler das Match verlässt, gilt als Verbindungsabbruch. Das schließt ein: Das Ausschalten des PCs/der Konsole, das Trennen der Internetverbindung, das Beenden des Spiels oder das Verlassen des Spiels über die entsprechende Schaltfläche. Dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das System nicht ausgenutzt werden kann.“

Doch was zählt als frühzeitiger Abbruch? Die Entwickler fassen das folgendermaßen zusammen:

Auf den anderen Plattformen tritt das System automatisch in Kraft. Ein Update ist dafür nicht nötig. Doch wie genau funktioniert das Ganze?

Über den Dezember 2019 hinweg testete das Studio Behaviour Interactive ein System, das Spieler, die ein Dead by Daylight -Match einfach verlassen, bestraft. Dieses ist bereits online und betrifft die PC-, PS4 - sowie Switch -Version. Die Xbox bleibt davon vorerst verschont, da die nötigen Ressourcen fehlen.

„Dead by Daylight“-Spieler leiden vermutlich regelmäßig darunter, dass Teamkollegen ein Match einfach verlassen. Das sollten sich diejenigen künftig allerdings genau überlegen, denn nun sind solche Aktionen mit einer Strafe verbunden.

