Dead by Daylight - Das sind die Pläne für das kommende Jahr

Behaviour Interactive setzt die Arbeit an Dead by Daylight in den nächsten Monaten weiter fort. Welche Veränderungen uns dabei erwarten, haben die Entwickler in ihrer neuen Roadmap vorgestellt.

Am 14. Juni feiert Dead by Daylight bereits seinen dritten Geburtstag. Anlässlich dieses nahenden Jubiläums veranstaltete Entwickler Behaviour Interactive einen ausführlichen Livestream, in dem unter anderem über die Zukunft des Horrortitels gesprochen wurde.

Wohin führt uns die Roadmap?

Bis zum Mai 2020 erwarten uns wie gewohnt vier neue Kapitel, die in einem Dreimonatszyklus veröffentlicht werden. Begonnen mit dem Killer Ghost Face folgen also noch drei weitere Kapitel mit neuen Charakteren und zwei Karten. Zwischen den einzelnen DLCs werden weiterhin die Mid-Chapter-Patches erscheinen, die das Spiel mit kleineren Änderungen und Neuerungen bereichern.

Aus alt mach neu

Hierbei sollen in Zukunft neben den kontinuierlichen Ausbalancierungen, allgemeinen Optimierungen und Bug-Fixes zusätzliche Generalüberholungen im Spiel vorgenommen werden. Für zwei Spielkomponenten stehen diese rapiden Veränderungen schon fest:

Der Albtraum: Der Freddy Krueger-Killer wird dementsprechend nicht länger durch einen simplen Patch modifiziert, sondern gemeinsam mit seinen Fähigkeiten vollständig überarbeitet. Seine Unsichtbarkeit, das ewig trällernde Schlaflied und seine Unfähigkeit die Überlebenden im Wachzustand zu verwunden, gehören damit beispielsweise der Vergangenheit an.

Spring Wood: Die einst mit dem Albtraum veröffentlichte Karte Spring Wood wird ebenfalls eine massivere Überarbeitung erfahren. Hier betrifft es vor allem die Loop-Spots, um die sich Überlebende und Killer jagen können. Damit soll beiden Seiten künftig mehr Können abverlangt werden.

Dedizierte Server und Archive

Im Sommer ist nach wie vor die Einführung der dedizierten Server geplant. Bis dahin soll zusätzlich das Matchmaking- und Lobbysystem weiter verbessert werden. Dazu zählt unter anderem die Einführung einer Funktion, die eure Lobbys nach Abschluss oder Abbruch eines Spiels weiterbestehen lässt.

Für etwas mehr Story im Spiel sorgen die kommenden Archive. Mit ihnen erfolgt die Einführung detaillierterer Hintergrundgeschichten zu Killern, Überlebenden und Spielwelten, die stets mit den Mid-Chapter-Patches veröffentlicht werden. Als eigenständiger Spielinhalt ermöglichen sie sogar die Freischaltung einiger kosmetischer und cineastischer Belohnungen.

Asymmetrischer Horror für Nintendo Switch und Smartphone

Ja, ihr habt richtig gelesen: Behaviour arbeitet an einer Mobile-Version von „Dead by Daylight“. Nennenswerte Details existieren dazu allerdings noch keine. Die Umsetzung für die Nintendo Switch hat dagegen bereits ein Release-Datum. Am 24. September 2019 ist es soweit, ab dann könnt ihr den Titel auf der hybriden Konsole zocken.

Wie findet ihr die Pläne für den Horror-Titel? Sind die Prioritäten richtig gesetzt worden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!