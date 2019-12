Dead by Daylight - Rework für den Doktor: Der Knüppelschwinger erhält maßgebliche Änderungen

In einem Livestream beantwortete Entwickler Behaviour Interactive einige Fragen aus der Community zu „Dead by Daylight“. Dabei enthüllten sie erstmalig die Änderungen am Doktor-Killer.

In einem Q&A-Video, das gestern Live von Behavior Interactive übertragen wurde, beantworteten einige Mitarbeiter des Studios Fragen, die von Dead by Daylight-Spielern vermehrt im Spielforum gestellt worden. In diesem Sinne gewährten die Entwickler auch einen ersten intensiveren Einblick in die Überarbeitungen, die am Doktor vorgenommen werden sollen.

Rework für den Doktor

Dass der Nervenheilarzt und seine ausgesprochen unorthodoxen Behandlungsmethoden überarbeitet werden sollen, steht schon länger fest. Allerdings wurden diese bisher nicht näher erläutert. Im gestrigen Stream hat man sich nun erstmals ausführlicher zu den Plänen geäußert, die genannten Vorhaben jedoch als frühe Vorschau beschrieben, die sich durchaus noch ändern können.

So erwartet uns offenbar ein ganzes Rework des Killers und nicht nur kleinere Patches, wie zuletzt bei der Legion und dem Gespenst, denn die Entwickler haben vor die Fähigkeit des Doktors weitestgehend zu erneuern. Unter anderem soll das statische Feld, mit dem der Knüppelschwinger die Überlebenden aktuell schockt, vollständig entfernt werden.

Stattdessen möchte man eine statische Explosion einführen, die die Survivor im gesamten Bereich des Terrorradius in einer Art Kegel erschüttert und direkt zum Schreien bringt. Der Wahnsinn steigt in diesem Moment auf die höchste Stufe an, hat jedoch eine Abklingzeit von 60 Sekunden.

Kein Behandlungsmodus mehr

Bisher muss der Doktor zwischen zwei Modi wechseln. Mit einem Modus kann der Killer physisch angreifen und in dem sogenannten Behandlungsmodus die Überlebenden mit seiner elektrisierenden Fähigkeit schocken. Mit dem Rework fällt dieser Wechsel weg, sodass der Doktor den Überlebenden erst schocken und im Anschluss auch treffen kann.

Ebenso überarbeitet werden dementsprechend die Add-ons des Arzt-Killers. Das äußerst seltene Exemplar Schillernder König wird nach den Änderungen beispielsweise nicht mehr die bisherigen starken Behandlungssymptome bewirken, sondern lässt einen kürzlich geschockten Überlebender den Schock auf ein weiteres Team-Mitglied übertragen. Darüber hinaus soll der Doktor mit dem Update auch seine individuelle Jagd-Musik erhalten, so wie alle anderen Killer in Zukunft auch.

Wann das Rework für den Doktor in Kraft tritt, haben die Entwickler noch nicht bekannt gegeben, da man sich noch am Anfang der Reise befindet. Für alle weiteren Antworten auf aktuelle Community-Fragen, schaut euch gern das unten verlinkte Video zum DbD-Livestream an.