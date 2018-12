Dead by Daylight - Offizielle Ankündigung dedizierter Server

Auf den diesjährigen Game Awards reihte sich auch Behaviour Interactive in die Reihe derer ein, die wichtige Ankündigungen bereithielten. Hierbei gingen sie auf den seit langem bestehenden Wunsch nach dedizierten Servern für das asymmetrische Horrorgame Dead by Daylight ein.

Am Ende des Sommers 2019 sollen sie endlich zum Einsatz kommen: Dedizierte Server für den Horrortitel Dead by Daylight. Damit wird einer häufig gestellten Forderung der Community endlich nachgegangen und in die Tat umgesetzt. Seit November dieses Jahres laufen dafür bereits erste erfolgreiche interne Tests.

Warum erst jetzt?

Die Entwickler von Behaviour Interactive beschreiben den Prozess als ausgesprochen kompliziert, nicht zuletzt auf Grund des bestehenden Anspruchs es möglichst funktional und spielbar zu gestalten. Zudem wurde das Entwickler-Team in den letzten beiden Jahren erst entsprechend ausgebaut, um einen soliden technologischen und professionellen Ausbau des Spiels überhaupt zu ermöglichen.

Was ändert sich durch die dedizierten Server?

Zunächst sei gesagt, dass die Umstellung auf dedizierte Server nichts am bisherigen Kerninhalt von Dead by Daylight ändert. So wird es euch anschließend weiterhin möglich sein, sich der gewohnten Spielmechanik zu bedienen oder mit euren Freunden zu spielen.

Dead by Daylight Details zum neuen Killer und Überlebenden enthüllt

Mit den dedizierten Servern wird allerdings nicht mehr der Killer die rangbezogenen Matches hosten, sondern ein Server in einem Rechenzentrum, mit dem sich alle Spieler verbinden. Damit sollten eine zuverlässigere, stabilere und sicherere Spielerfahrung entstehen und einige zusätzliche Möglichkeiten eröffnet werden, wie das Betrafen von Spielern, die die Verbindung zu einem Match trennen.

Ein Geschenk gibt's sofort!

Weitere Details sollen folgen, wenn das Startdatum der dedizierten Server näher rückt. Bis dahin könnt ihr euch noch an der neuen Kunstvollen Maske für den Fallensteller erfreuen, die euch die Entwickler anlässlich der Game Awards 2018 kostenlos in euer Kleidungsinventar gepackt haben.